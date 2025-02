Fantastico Arnaldi, semifinale a Delray Beach

Al momento settimana fantastica per Matteo Arnaldi che vola in semifinale all’ ATP 250 di Delray Beach. Ottime le prestazioni soprattutto contro i due atleti di casa, Learner Tien, tra le sorprese degli ultimi Australian Open. Il match è stato una maratona sui 3 set durata ben 3 ore, ma alla fine a spuntarla è stato l’azzurro Arnaldi per 7-6(4) 4-6 7-6(1). La sfida ai quarti di finale per Matteo è stata contro Brandon Nakashima. Vittorie in due set in un’ora e quarantacinque minuti di gioco. La percentuale al servizio non è stata delle migliori, solo il 57%, ma i punti vinti con la prima e la seconda di servizio sono stati molti di più dell’avversario. Nel primo set ognuno ha tenuto il suo servizio e se la sono giocata al tie break. Arnaldi brekka subito l’americano, portandosi sul 6-1 e chiudendo poi il tie break per 7 a 2. Nel secondo set il settimo gioco è stato fatale per Nakashima che perde il servizio e permette poi ad Arnaldi di chiudere il set 6-4, sfruttando il primo match point a disposizione. Adesso per Matteo in semifinale se la dovrà vedere con lo spagnolo Davidovich Fokina che ai quarti ha sconfitto il n.1 del torneo Taylor Fritz.

M. Arnaldi [4] b. B. Nakashima [6] 7-6(2) 6-4

