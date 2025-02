Doha, Berrettini sconfigge per la prima volta in carriera Djokovic

Matteo Berrettini riesce a sconfiggere dopo diversi anni e i quattro precedenti a favore di Nole a sconfiggere al primo turno dell’ATP 500 di Doha, Djokovic. Sicuramente è stato il match di primo turno tanto atteso, la partita è stata combattuta nel primo set, finito al tie break con l’azzurro che ha brekkato due volte il serbo. Nel secondo set benissimo la partenza di Matteo che brekka in apertura, portandosi sul 3 a 0, mantenendo tale vantaggio fino alla fine del set. Djokovic subisce un altro break nell’ottavo gioco, consegnando la vittoria a Berrettini. Servizio, arma di Berrettini, lo ha sostenuto molto con 13 ace e il 75% di prime di servizio. I punti vinti con la seconda di servizio hanno fatto la differenza, 50% per l’azzurro, 32% per Nole. Il match meritava tranquillamente un quarto di finale o una semifinale e non un primo turno, ma il tennis è anche questo. Il vincitore del torneo per ben 2 volte, Nole, è costretto a salutare subito il torneo.

M. Berrettini b. N. Djokovic [3] 7-6(4) 6-2

Luca Nardi nel primo pomeriggio sconfigge in due set in poco più di un’ora di gioco Zhizhen Zhang all’ATP 500 di Doha. I due si erano già incontrati a Indian Wells l’anno scorso e anche in quel caso Nardi aveva vinto per 2 a 1. Luca da qualificato ha sconfitto nettamente il n. 49 al mondo. Ottimi i 5 ace e i punti vinti con la prima di servizio, 76%. Il servizio si può migliorare ancora di qualcosa, 64% contro il 70% di Zhang. Nel primo set il decimo gioco è stato fatale per Zhang che perde il servizio e alla seconda palla set, Nardi si prende il set. Nel secondo Nardi perde per primo il servizio, costretto a recuperare contro brekka subito e all’ottavo gioco brekka di nuovo, vincendo poi il set e il match.

L. Nardi [Q] b. Z. Zhang 6-4 6-3

