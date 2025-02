Berrettini e Nardi volano ai quarti all’ATP di Dubai

All’ATP 500 di Dubai volani ai quarti Berrettini e Nardi. Berrettini ha

sconfitto al secondo turno l’australiano O’Connell in un’ora e mezzo di gioco,

chiudendo in due set. Sono stati 15 gli ace per Matteo con 67% al servizio e

un 89% di punti vinti con la 1°. Nel primo set ognuno dei due ha tenuto il

servizio, ma al tie break, Berrettini ha dominato, chiudendolo 7 a 2. Nel

secondo set non c’è storia, l’azzurro, brekka due volte l’avversario, vincendo il

match. Nei quarti adesso aspetterà il suo avversario.

Molto bene Luca Nardi che dopo aver sconfitto Fucsovics al 1° turno, nel

secondo turno sconfigge il belga Bergs. Partita equilibrata con il servizio che in

certi momenti ha fatto maggiormente la differenza. Nardi ha servito con il 62%

a fronte del 48% di Bergs. Nel primo set nel terzo e quarto gioco entrambi

perdono il servizio, sarà poi l’azzurro al nono game che brekka nuovamente

l’avversario, vincendo il set. Il secondo set si è giocato al tie break con l’azzurro

che ha brekkato 3 volte, vincendo per 7 a 3. Al prossimo turno se la vedrà con

Halys, che nel primo turno aveva sconfitto Rublev. Per Nardi l’opportunità di

agguantare la semifinale è auspicabile.

L. Nardi b. Z. Bergs 6-4 7-6(3)

M. Berrettini b. C. O’Connell 7-6(2) 6-2

Male all’ATP 500 di Acapulco per gli azzurri, usciti anche gli ultimi che erano

ancora rimasti in corsa. Sconfitta al primo turno per Arnaldi contro la testa di

serie n. 1 Zverev, uscito di scena anche Bellucci che era stato ripescato come

lucky loser per mano di Davidovich Fokina. Arnaldi ha giocato anche molto

bene ma davanti a se ha avuto un avversario troppo più forte di lui, ha

comunque lottato bene. La partita si è prolungata fino al terzo set, dopo un

primo set vinto al tie break per l’azzurro, nei due successivi subisce un break

per set e perde l’incontro.

Bellucci invece parte molto bene, vincendo il primo set per 6 a 1 che fa quasi

pensare che sia superiore all’avversario. Nel secondo set però si va al tie break

vinto da Davidovich Fokina. A fronte di quel set si slancia per il terzo che

vince brekkando due volte Bellucci.

A. Zverev [1] b. M. Arnaldi 6-7 6-3 6-4

Davidovich Fokina b. M. Bellucci [LL] 1-6 7-6(6) 6-2

