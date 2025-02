Bellucci, è nata una stella! Semi a Rotterdam, battuto anche Tsitsipas

Bellucci c’ha preso gusto! Dopo aver battuto Medvedev in tre set nel turno precedente, ha sconfitto ancora più nettamente Tsitsipas nei quarti di finale del torneo di Rotterdam, con un netto 6-4, 6-2.

Fino a questo momento l’azzurro aveva raggiunto una sola volta i quarti in un torneo Atp (lo scorso luglio ad Atlanta) e non ave amai raggiunto le semifinali.

Tabù interrotto alla grande in questa magica settimana di Rotterdam che, statene certi, non dimenticherà per il resto della sua vita.

Chi si aspettava un Bellucci con la pancia piena, già sazio del grande successo ottenuto contro Medvedev, si sbagliava di grosso. L’azzurro è entrato in campo super determinato, pronto a giocarsi la sua partita punto dopo punto. E i fatti gli hanno dato ragione, perché dopo un discreto inizio Tsitsipas – forse lui stesso sorpreso dal livello dell’avversario – ha iniziato a commettere errori in serie e Mattia non ha esitato a saltargli addosso.

La partita si è decisa sostanzialmente in un paio di momenti del primo set. Sul 4-3 Tsitsipas, l’azzurro ha annullato con coraggio due palle break che avrebbero portato il greco a servire per il set. Nel game successivo ha a sua volta realizzato il break, per poi annullare una terza palla break quando ha dovuto servire per il set.

Portato a casa per 6-4 la prima frazione, ci si poteva aspettare una reazione di Tsitsipas, ma Bellucci è subito scappato 5-1 per poi chiudere 6-2 senza nessuna esitazione.

Dopo il match abbiamo parlato con Bellucci e il suo coach, Fabio Chiappini.

Bellucci: “In questo momento non guardo assolutamente la classifica, il mio obiettivo deve essere solo quello di migliorare ogni aspetto del mio gioco, costruendo esperienza partita dopo partita”.

Gli abbiamo detto che ricorda un po’ Rios e Baghdatis come stile di gioco: “Ne sono onorato, anche se quando ho iniziato qualcuno si era spinto un po’ troppo in là e per via della fascetta e dei capelli mi diceva che ricordavo il giovane Federer”. Ma ha poi precisato: “Solo per i capelli eh!”.

Coach Chiappini ha confermato: “Mattia in questo momento ha assoluto divieto di guardare la classifica. Non porterebbe a nulla e servirebbe solo a distrarlo dai miglioramenti che deve fare. Ora giocherà ad Acapulco, poi disputerà i tornei nordamericani”.

Il primo quarto di finale anche è stato senza storia, ma stavolta senza sorprese. L’australiano De Minaur ha infatti dominato il tedesco Altmaier con un 6-1, 6-4 senza storia.

Se pensiamo che Altmaier è stato colui che nel 2022 batté Sinner 7-5 al quinto al secondo turno del Roland Garros, non abbiamo potuto fare a meno di identificarci con De Minaur e di solidarizzare con lui. Sicuramente avrà pensato: “Ma come avrà fatto questo a battere Sinner???”.

Sono le ingiustizie della vita Alex, non ci pensare…

Dalla stessa categoria