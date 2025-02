Atp Dubai, niente da fare per Sonego contro Tsitsipas

Lorenzo Sonego lotta e combatte punto a punto per un set e mezzo contro Stefanos Tsitsipas all’ATP 500 di Dubai. Uscita così di scena per l’italiano al primo turno. Il match è durato poco più di un’ora e mezzo e la differenza si è fatta in alcuni momenti. Nel primo set un break si è deciso tutto al tie break, un break per uno nel corso del set. Sonego parte bene con 3 a 0 nel tie break ma poi si fa rimontare, Tsitsipas controbrekka per 3 volte e vince 7 a 4. Il secondo set prosegue sul ritmo del primo dove ognuno tiene il proprio servizio fino all’ottavo e decisivo game della partita. Sonego in quel frangente sbaglia troppo a servizio e concede due palle break al greco. Non ci pensa due volte, brekka l’avversario, serve per il match e chiude con lo score di 6-3. I dettagli hanno fatto la differenza in questa partita, nei momenti cruciali Tsitsipas è stato più lucido. Il greco adesso al secondo turno sfiderà Khachanov.

S. Tsitsipas [4] b. L. Sonego 7-6(4) 6-3

