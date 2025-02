ATP 250 Marsiglia, sconfitta netta al primo turno per Nardi

All’ATP 250 di Marsiglia, Luca Nardi esce al primo turno, sconfitto in due set

in poco più di un’ora di gioco. Dominio per l’avversario, il tedesco, Altmaier

che ha servito leggermente meglio. Il tedesco inoltre ha ottenuto più punti con la prima ma soprattutto con la seconda di servizio con 52% a fronte del solo 23 % di Nardi.

L’inizio della partita è stato fatale per Luca, che subisce un doppio break nei primi giochi, pregiudicando poi il prosieguo del set. Nel secondo set

Altmaier brekka di nuovo a inizio set, nel primo gioco e ulteriormente nel

quinto game. La partita è andata in una sola direzione fin dall’inizio con Nardi che è sembrato non essere mai nel match. Con questa sconfitta Sonego è l’unico azzurro a essere rimasto all’ATP 250 di Marsiglia.

