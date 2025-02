Alla fine vince Rublev, Draper crolla nel terzo set

[5] A, Rublev b. [8] J. Draper 7-5 5-7 6-1

Andrej Rublev torna al successo di un titolo, trionfa all’ATP 500 di Doha,

sconfiggendo l’inglese, Jack Draper. Per il russo la vittoria di un titolo

mancava da Madrid dell’anno scorso, Draper invece ha fatto un torneo

veramente straordinario, arrivando a lottare per il titolo. La partita è stata per due set combattuta con la percentuale al servizio, entrambi intorno al 66% con Rublev che ha avuto una percentuale più alta di trasformazione Nel primo set il dodicesimo gioco è stato cruciale, Draper aveva il turno di servizio ma Rublev ha giocato bene, brekkando il suo avversario. Il set

successivo viaggia allo stesso modo ma questa volta al dodicesimo gioco e

Draper a brekkare. Inaspettatamente il match si “apre” e, cosa ancora più inaspettata visto che l’inglese era sicurametne più fresco del russo, Rublev vola sul 5-0 e finisce col vincere facilmente per 6 a 1.

Successo numero 18 per il russo, a quasi un anno di distanza da quello di Madrid. Per Draper un miglioramento continuo, da lunedì sarà pochi punti dietro Tsitsipas, al numero 12, suo best ranking.

Dalla stessa categoria