Forfait di Sinner a Parigi-Bercy “Mi spiace, ma non ce la faccio a giocare”

Jannik Sinner si ritira dal torneo di Parigi-Bercy, iniziato ieri nella capitale francese. Il tennista azzurro non parteciperà al Masters 1000 a causa di un virus intestinale, proprio alla vigila dell’esordio, in cui avrebbe dovuto affrontare Shelton o Moutet, e sarà sostituito dal lucky loser Cazaux.

“Non sono in grado di giocare. Sono arrivato a Parigi molto presto per preparare il torneo, ma ho preso un virus che passerà fra due o tre giorni. Il mio corpo non è pronto per competere, mi dispiace molto. Ci rivedremo qui l’anno prossimo”, ha scritto sul profilo X del torneo.

“Sono arrivato qui venerdì, molto presto rispetto al solito, perché ci tenevo ad allenarmi bene e a giocare un buon torneo. Ma erano già due o tre giorni che mi sentivo un po’ debole, ho dato la colpa alla stanchezza per una stagione molto lunga. Poi sabato la situazione è peggiorata e domenica ho visto un medico: la diagnosi è stata di un virus intestinale che dovrebbe risolversi nel giro di tre o quattro giorni. Ora sto già un po’ meglio, ma ho provato ad allenarmi e sinceramente non sono in grado di essere competitivo, il rischio è di avere le risposte sbagliate dal mio fisico e di farmi male. Sono stato nel letto tre giorni, userò questa settimana per recuperare e presentarmi al meglio alle Finals di Torino, un torneo a cui tengo particolarmente”.

Dalla stessa categoria