Niente Roma per Alcaraz: “Troppo dolore al braccio”

“Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, un fastidio al braccio. Oggi ho fatto degli esami e ho un edema muscolare nel pronatore rotondo, conseguenza del mio ultimo infortunio. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per riprendermi e poter giocare al 100% senza dolore”. Dopo la sconfitta nei quarti a Madrid Carlos Alcaraz ha annunciato sui social che non parteciperà agli Internazionali di Roma.

