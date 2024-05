ATP Roma: Paul in semifinale, stasera Tsitsipas-Jarry. Ok Bolelli/Vavassori

Un match che pareva già vinto, poi d’improvviso pressoché perso, infine recuperato e portato a casa per davvero. Così, in un’altalena di punteggio ed emozioni, Tommy Paul si è guadagnato a Roma la seconda semifinale della stagione in un Master 1000, dopo quella di Indian Wells. Lo statunitense, quattordicesimo del seeding, ha battuto Hubert Hurkacz (n. 7 del tabellone) con il punteggio di 7-5 3-6 6-3.

Conquistata di misura la frazione d’avvio, nella quale per due volte si era fatto riprendere un break, Paul si è involato sul 2-0 nel secondo. Sul più bello, però, si è imballato, subendo la rimonta dell’avversario, che con un parziale di otto giochi a uno ha pareggiato il conto dei set, portandosi avanti 2-0 nel terzo.

Quando l’inerzia della sfida sembrava ormai tutta dal lato del polacco, il tennista del New Jersey, che domani compirà ventisette anni, ha reagito. Raggiunto Hurkacz sul 2 pari, ha nuovamente ceduto la battuta, ma da quel momento non ha più lasciato per strada nemmeno un game. Grande lotta in chiusura: al servizio sul 5-3, Paul ha potuto alzare le braccia al cielo soltanto alla quarta opportunità, dopo aver annullato ben sei palle del controbreak, di cui tre consecutive.

Il nordamericano contenderà un posto nel match clou al vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Nicolas Jarry, in programma stasera. L’altra semifinale opporrà il sorprendente cileno Alejandro Tabilo al campione del 2017 Alexander Zverev.

Intanto, dal doppio arrivano buone notizie per l’Italia: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per il penultimo atto, superando per 6-4 6-2 le settime teste di serie, l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. Gli azzurri se la vedranno con il salvadoregno Marcelo Arevalo e l’altro croato Mate Pavic, come loro non inclusi nel seeding.

