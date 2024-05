ATP Roma: Arnaldi cede a Jarry. Tocca a Napolitano e Nardi

Matteo Arnaldi saluta gli Internazionali d’Italia al termine del secondo turno. Nell’incontro che ha aperto il programma sul centrale, il ventitreenne sanremese è stato battuto per 6-2 7-6(6) da Nicolas Jarry, numero 21 del seeding.

Nonostante un primo set a senso unico (cinque giochi di fila per il cileno dallo 0-1), i rimpianti sono parecchi. Già, perché nel secondo parziale, innalzato nettamente il proprio standard, Matteo non ha concretizzato la bellezza di sette chance per andare al terzo: tre in un lunghissimo decimo game (sul servizio dell’avversario) e quattro consecutivi in un tie-break nel quale, avanti 6-2, si è smarrito d’improvviso e non ha conquistato più un punto.

Un vero peccato, il match era parso poter girare e, in caso di rinvio del verdetto alla frazione decisiva, sarebbe stato l’azzurro, sull’onda dell’entusiasmo, a godere dei favori del pronostico. Jarry, bravo a mantenere salda la concentrazione nella bolgia del Foro, ha ottenuto così la terza affermazione in altrettanti confronti diretti. Le precedenti, entrambe in rimonta, erano avvenute a fine settembre in quel di Pechino e lo scorso gennaio ad Adelaide.

Oggi sono altri due gli italiani in gara. Sul Pietrangeli Stefano Napolitano affronta il lucky loser cinese Juncheng Shang, ripescato dalle qualificazioni (dove aveva ceduto al belga Zizou Bergs, che poi ha strappato un set a Rafa Nadal) in seguito alla rinuncia del francese Ugo Humbert, tredicesimo del seeding. Nell’ultimo match della giornata, il secondo della sessione serale, Luca Nardi affronta sul centrale il finalista 2023 Holger Rune.

Dalla stessa categoria