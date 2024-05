ATP Madrid: Sinner non rischia e si ritira

Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, numero 1 del seeding, è tormentato da diversi giorni da un problema all’anca destra ma, affindandosi alle sue sensazioni post allenamento, finora è sempre sceso in campo, issandosi fino ai quarti di finale.

Già alla vigilia degli ottavi di finale contro Khachanov si mormorava di un possibile forfait precauzionale. Oggi però non si è allenato e i dubbi sono diventati certezza: Jannik non scenderà in campo contro Felix Auger-Aliassime. Lo rivedremo probabilmente a Roma, dove migliaia di tifosi italiani lo attendono con trepidazione.

Jannik Sinner has withdrawn from the Mutua Madrid Open with a right-hip injury. As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime.

Get well soon, @janniksin 😘 pic.twitter.com/iWFdtEgWrC

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 1, 2024