ATP Brisbane: riecco Nadal, vittoria dopo quasi un anno. Bene Arnaldi

Dopo quasi un anno di inattività il mondo del tennis riaccoglie Rafael Nadal, che torna al successo all’esordio a Brisbane.

L’ex numero 1 del mondo riparte dall’Australia – la stessa che lo ha visto giocare per l’ultima volta 12 mesi a Melbourne – e il sorteggio gli mette di fronte Dominic Thiem, un altro tennista che sta tentando di risalire la china dopo un lungo infortunio. Dopo un primo set combattuto, giocato punto a punto, è lo spagnolo a spuntarla – come nei tempi migliori – sul filo del rasoio per 7 giochi a 5. Nel secondo parziale l’austriaco mostra segni di un calo fisico e Rafa dilaga chiudendo per 6-1. Al prossimo turno troverà la wild card di casa Jason Kubler, che al primo turno ha approfittato del ritiro di Aslan Karatsev.

The volley was great. But the reaction was even better 🤩@RafaelNadal #BrisbaneTennis pic.twitter.com/V2FloWxgaT — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024

Grande vittoria all’esordio anche per Matteo Arnaldi, opposto ad un osso duro come Marton Fucsovics. L’azzurro, ceduto il primo set al tie-break, è autore di una faticosa rimonta, chiusa al tie-break del set decisivo dopo 3 ore 3 e 7 minuti di gioco. Al secondo turno per l’italiano ci sarà il qualificato Klein.

