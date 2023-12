Sinner è il giocatore più amato dai tifosi e il più cercato dagli italiani

Jannik Sinner è il giocatore preferito dai tifosi di tennis e il più cercato dagli italiani. A fine anno è sempre tempo di bilanci, di best of e premi vari.

In quest’ottica stanno uscendo (alla spicciolata, in realtà) anche i vincitori dei premi ATP 2023 e l’azzurro, autore di una stagione strepitosa che l’ha visto chiudere l’anno al numero 4 del mondo, è stato il più votato dai fan.

Jannik succede nell’albo d’oro a Rafa Nadal, che lo ha vinto nel 2022. Il record man della categoria è però Roger Federer, che ha vinto il premio dal 2003 al 2021, anno del ritiro.

It has been an unforgettable year for @janniksin, who is taking home the Fans’ Favourite Award! 👏 #ATPAwards

Read more 👇

— ATP Tour (@atptour) December 12, 2023