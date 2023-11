Atp Finals, ecco il girone di Sinner: è il migliore o il peggiore possibile?

Jannik Sinner con Novak Djokovic nel gruppo verde nelle Finals Atp, che andranno in scena da domenica a Torino. Insieme all’italiano e al serbo, campione in carica, nel girone ci saranno Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.

Nell’altro raggruppamento, quello rosso, troveremo Carlos Alcaraz, Daniil Medveved, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Questo dunque il verdetto del sorteggio che si è effettuato al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino.

Sinner, che partecipa per la prima volta alle Finals da “titolare” (ci aveva già giocato come riserva nel 2021, sempre a Torino), sarà in un girone dove ha degli head to head sfavorevoli contro tutti e tre gli altri rivali.

Contro Djokovic (che non ha mai battuto), il bilancio è di tre sconfitte e nessuna vittoria (ultimo incontro tra i due a Wimbledon), contro Tsitsipas è sotto 2-5 negli scontri diretti (ma ha vinto l’ultima sfida a Rotterdam, in indoor tra l’altro) e contro Rune è sotto 0-2, con la sconfitta in semifinale a Montecarlo che ancora brucia. Era però un altro Sinner, e sulla carta, vista la sua condizione, deve temere solo Djokovic.

Dalla stessa categoria