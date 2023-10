Sinner non molla nulla: battuto Rublev, è finale a Vienna contro Medvedev

Sinner non molla nulla e non vuole più perdere. Sesta finale raggiunta nel 2023 dal tennista azzurro, che supera Rublev 7-5, 7-6 e domenica alle 14 affronterà Medvedev per il titolo del torneo austriaco. Jannik stacca Barazzutti e diventa l’italiano ad aver vinto più match in una singola stagione (55).

“È stato un po’ un su e giù. Rublev ha giocato benissimo all’inizio quando io non servivo bene. Nel secondo set ho servito per il set e ho commesso qualche errore – ha detto Sinner -. Lì le cose sono cambiate, fortunatamente nel tie-break ho giocato bene. Sono soddisfatto, vediamo domani. Ho cercato di restare calmo in certi momenti, come quando servi per il match e subisci il break. Sono contento di aver trovato le giuste soluzioni. Un’altra finale con Medvedev? Bello giocare una finale così vicino a casa e sfidare Daniil, l’ultima l’ho vinta ma ne ho perse così tante… Questo è un torneo diverso con una superficie diverse: qui ho perso con lui l’anno scorso. Vedremo se sarà una partita diversa”

