Berrettini alza bandiera bianca: il suo 2023 è finito, “Troppo rischioso”

Matteo Berrettini alza bandiera bianca: il suo difficilissimo 2023 è già finito, obiettivo ora 2024. Il romano, ex top ten, non ci sarà dunque alle Finals di Coppa Davis a Malaga.

“È stato un anno estremamente difficile, ma non vedo l’ora di iniziare una stagione piena e di successo nel 2024“. Questo l’annuncio su Instagram del tennista italiano

“Nonostante mi sia allenato ad alto livello nelle ultime settimane, il mio staff medico mi ha” detto “che sarebbe stato un rischio troppo elevato competere nelle ultime gare della stagione Atp”.

“È stata una decisione molto difficile da accettare, ma devo fare ciò che è meglio per la prossima stagione e per la mia carriera a lungo termine. Coglierò questa opportunità per resettare, ricostruire e iniziare l’anno in piena forma e salute“. “Rimarrò in stretto contatto con il capitano di Coppa Davis e mi metterò a disposizione per sostenere la squadra italiana in ogni modo possibile per le fasi finali di Malaga. Il vostro sostegno mi ha aiutato e continua ad aiutarmi nei momenti più difficili. Grazie di cuore”, conclude Berrettini.

Dalla stessa categoria