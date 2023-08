Sinner-Berrettini, possibile derby da favola a Toronto Il sorteggio del tabellone maschile del Masters 1000 canadese effettuato questa sera ci regala una possibilità più che concreta

Sinner-Berrettini, derby azzurro a Toronto. Il sorteggio del tabellone maschile del Masters 1000 canadese effettuato questa sera ci regala una possibilità più che concreta di vedere uno contro l’altro Jannik contro Matteo per la prima volta: i due, infatti, non si sono mai incontrati. Potrebbe accadere al secondo turno: con Sinner, testa di serie numero sette, con un bye al primo turno, basta che Matteo batta il francese Gregoire Barrere, numero 59 del mondo, per potersi godere l’atteso derby. Sia Jannik che Matteo sono finiti dalla parte del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, eventuale avversario in semifinale. Sulla loro strada anche Stefanos Tsitipas, possibile scontro per uno dei due ai quarti di finale. Non solo: nello stesso spicchio di tabellone di Sinner e Berrettini ci sarebbe anche Lorenzo Sonego, che debutterà contro Andy Murray: in caso di vittoria contro lo scozzese e contro uno tra Auger Aliassime e un qualificato, al terzo turno potrebbe esserci dunque un altro derby azzurro. Cosa che speriamo tutti. Non sarà una passeggiata per il numero uno del mondo Alcaraz, che al secondo turno potrebbe avere Ben Shelton e poi uno tra Bublik e Hurkacz, per poi avere ai quarti di finale, eventualmente, Holger Rune. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16, è finito dall’altra parte del tabellone ed esordirà contro Yoshihito Nishioka (due a uno i precedenti per il toscano, tutti su terra rossa). In caso di vittoria Musetti avrà uno tra Zhang e un qualificato, per poi beccarsi, con ogni probabilità, il super favorito per la finale da questa parte del tabellone, Daniil Medvedev, testa di serie numero due.

