Sinner ok a Hertogenbosch, Musetti ai quarti a Stoccarda, out Sonego Esordio sull'erba e vittoria per Jannik Sinner, che vola ai quarti di finale del Libema Open, torneo ATP 250 che si sta disputando sui campi in erba di s’-Hertogenbosch

Esordio sull’erba e vittoria per Jannik Sinner, che vola ai quarti di finale del Libema Open, torneo ATP 250 che si sta disputando sui campi in erba di s’-Hertogenbosch, in Olanda. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.9 ATP, secondo favorito del seeding e in gara con una wild card, ha battuto senza particolari problemi il kazako Alexander Bublik, n.47 del ranking, con i parziali di 6-4, 6-2. Jannik, che aveva perso tutti i primi quattro match di main draw disputati sull’erba, ha vinto i suoi primi match sul verde lo scorso anno a Wimbledon quando si è spinto fino ai quarti prima di lasciare via libera a Djokovic (poi vincitore del titolo) dopo essere stato in vantaggio di due set. Venerdì affronterà da favorito il finlandese Emil Ruusuvuori (42 del ranking), battuto in tutti e cinque i precedenti a livello ATP, in cui ha concesso solo un set.

Finisce un po’ a sorpresa già al 2° turno il torneo di Lorenzo Sonego. Il n.41 ATP, dopo aver lasciato appena tre game al campione uscente Matteo Berrettini, è stato infatti battuto in due set dall’australiano Christopher O’Connell, n.74 ATP. 7-6, 6-3 i parziali in poco meno di due ore di gioco. Sonego, che sull’erba ha vinto un titolo, il suo primo, ad Antalya 2019 e giocato un’altra finale ad Eastbourne 2021, ha pagato a caro prezzo le tante occasioni non sfruttate nel 1° set, con ben cinque palle break mancate. Lorenzo ha poi perso di misura il tie-break (7-5), per poi cedere la battuta nell’ottavo game del secondo set, fatale per il punteggio finale.

Musetti è quarti di finale di Stoccarda. Il n.17 del ranking e 6 del seeding, dopo il successo in due set all’esordio sul croato Gojo, n.111 ATP, ha sconfitto 63 63, in un’ora e 35 minuti di partita, il francese Gregoire Barrere, n.58 ATP

