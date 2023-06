Qualificazioni Wimbledon: Arnaldi, Gigante e Bellucci al turno finale

Bilancio tutto sommato positivo per gli azzurri impegnati quest’oggi nel secondo turno di qualificazioni a Wimbledon: avanzano al turno finale Gigante, Bellucci e Arnaldi (vittorioso nel derby con Gaio) mentre si ferma la corsa di Nardi e Zeppieri.

Gigante ha sconfitto il canadese Diallo, ribaltando i favori del pronostico che davano quest’ultimo favorito, per 6-4 6-4.

Dopo break e contro break a metà primo set, il giocatore italiano passa a condurre nel nono game e chiude a 0 il game successivo.

Stesso epilogo nel secondo set, dove i giocatori difendono la battuta fino al break decisivo del nativo di Roma, numero 254 atp, che sigilla la vittoria chiudendo il successivo turno di battuta a 15.

Per lui al prossimo turno il francese Mayot, numero 180 del mondo, che quest’oggi ha sconfitto Duckworth.

Anche Bellucci vola al turno finale sconfiggendo per 6-4 6-4 il suo avversario, il belga Collignon: sliding door del match sul 4-4 del primo set con Bellucci che ottiene 4 game di fila e senza mai perdere la battuta chiude dopo un’ora e 21 minuti.

Per lui al turno finale ci sarà la sfida contro lo svizzero Stricker, testa di serie numero 10 del tabellone cadetto che oggi ha sconfitto l’argentino Ficovich.

Il terzo e ultimo qualificato per il turno finale è Arnaldi che ha sconfitto, nel derby, Federico Gaio per 2 set a 0. Il primo parziale è stato dominato dai servizi ed è giunto al tie break che ha visto prevalere il ligure per 7-5. Nel secondo set il momento clou è stato nella parte finale: palla break non sfruttata dal faentino nell’ottavo gioco e break del sanremese nel game successivo.

Servizio a 0 e vittoria per Arnaldi, al suo primo torneo su erba. Per lui al turno decisivo ci sarà la sfida con il portoghese mancino Ferreira Silva che al Roland Garros fu sconfitto da Zeppieri nella stessa fase del tabellone cadetto.

Per Matteo, anche in caso di sconfitta, ci sarebbero ottime possibilità di essere ripescato come lucky loser in caso di forfait nel tabellone principale essendo testa di serie numero 1.

Sconfitti purtroppo Nardi e Zeppieri: il primo è stato sconfitto nettamente per 6-3 6-3 da Daniel, molto più esperto su questi campo.

Giulio invece è stato sconfitto da Pouille, in tre set. Vinto il primo al tie break, il giocatore italiano subisce un duplice 6-3 dal redivivo francese che sta cercando di tornare nell’elite del tennis.

Da ricordare che il turno decisivo di qualificazione a Wimbledon si giocherà al meglio dei 5 set.

