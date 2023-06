Musetti, con l’erba è sempre più amore. Tsitsipas, è sempre più odio

Giornata di ottavi di finale ad Halle e al Queen’s con Musetti unico italiano in campo, vincente in 3 set in un match divertente con l’americano Shelton.

Primo match della giornata quello tra i due classi 2002 che rispecchia le aspettative della vigilia: Musetti più solido e concreto, Shelton più offensivo ma disordinato.

Lorenzo ottiene il break in apertura di primo set che conserva agevolmente, senza offrire chance per rientrare a Shelton che ha una percentuale bassissima di punti sulla seconda di servizio in questo parziale (11% con un solo punto vinto).

Sale il rendimento con il servizio dell’americano che si presenta spesso a rete dopo la battuta e resta attaccato nel punteggio all’italiano: Musetti conquista 3 palle break nel settimo gioco che potrebbe mandare i titoli di coda al match ma il numero 35 del mondo si salva grazie al servizio e ad un ottimo gioco a rete che lo tira fuori dalle sabbie mobili.

Quando meno lo si aspetta, Ben conquista le prime palle break (che sono set point) e alla seconda chance sfrutta un errore di dritto dell’italiano, restituendo il 6-4 al numero 16 del mondo.

L’inerzia è statunitense ma Musetti conferma le buone impressioni avute su di lui in queste due settimane erbivore: non molla, continua a rispondere con continuità e, complice un game disastroso di Shelton con due doppi falli, ottiene il break nel quinto gioco.

Non concede chance per rientrare all’americano e con un ace chiude al terzo match point con il terzo 6-4 di giornata.

Al prossimo turno per lui ci sarà Rune, che ha sconfitto senza troppi patemi la wild card locale Peniston per 6-3 6-4.

Ad Halle vincono in mattinata per 2-0 Bautista e Struff su Nakashima e Safiullin.

A seguire è il turno del numero 3 del mondo Medvedev che batte Djere non senza soffrire: porta a casa il primo set per 6-3, nel secondo recupera un break di svantaggio ma perde al tie break per 5-7 dopo essere stato in vantaggio per 4-1.

Un break a 0 nell’ottavo gioco lo porta a servire per il match e a chiudere dopo 2 ore e 10 minuti una prova per niente convincente: al prossimo turno affronterà Bautista, giocatore che non sta vivendo un grandissimo periodo ma a suo agio sui prati.

Cade invece Tsitsipas che continua ad essere allergico a questa superficie: Jarry trionfa in due set 7-6 7-5 senza mai perdere la battuta e ottenendo l’unico break del match nell’undicesimo gioco.

Preoccupante involuzione nel gioco del greco che sembra sempre più in crisi con se stesso col passare dei mesi.

Chiude il programma odierno la sfida tra Zverev e Shapovalov: ottima prova del tedesco che batte il canadese per 6-2 6-4.

Sascha sta pian piano ritrovando la forma migliore, dopo un inizio 2023 condizionato ancora dall’infortunio patito al Roland Garros 2022: convincente la sua prestazione, dominante fin dai primi game ma aiutata anche dall’ennesima prova opaca di Shapo che sembra sempre di più lontano parente del giocatore che raggiunse la semifinale nel 2021 a Wimbledon.

Dalla stessa categoria