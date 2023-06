A Sinner il derby contro Sonego ad Halle: Jannik può vincere il torneo? I due hanno dato vita ad una partita bella, vibrante, veramente sul filo e, anche se si dice spesso in queste occasioni, decisa davvero da pochissimi punti

Il derby azzurro sull’erba di Halle è andato a Jannik Sinner, ma applausi a Lorenzo Sonego. I due hanno dato vita ad una partita bella, vibrante, veramente sul filo e, anche se si dice spesso in queste occasioni, decisa davvero da pochissimi punti. L’altoatesino, numero nove del mondo, ha vinto in tre set (6-7 (4) 6-4 6-4) in due ore e 54 minuti di gioco, sfruttando meglio le palle break ottenute durante l’incontro: ne ha avute 11, ne ha trasformate due, tanto è bastato per avere la meglio su Sonego, che invece su 8 non ne ha convertita nemmeno una, anche per la bravura e la freddezza di Jannik in quei momenti. Tra i due, alla fine della partita, un bellissimo abbraccio, e non poteva essere altrimenti, alla fine di un incontro così vero e combattuto. Nei quarti di finale dell’Atp 250, raggiunti qui per la prima volta in carriera, Sinner attende il vincitore tra Bublik e Struff

