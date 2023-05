Roland Garros, tre italiani ad un passo dalla qualificazione Zeppieri, Vavassori e Cobolli sono ad un passo dalla qualificazione al secondo slam dell’anno.

Giornata positiva per i giocatori italiani impegnati nel secondo turno di qualificazioni al Roland Garros visto che Zeppieri, Vavassori e Cobolli sono ad un passo dalla qualificazione al secondo slam dell’anno.

Zeppieri batte agilmente Rodriguez Taverna per 6-3 6-4 e affronterà nel turno decisivo il mancino portoghese Ferreira Silva, che ha avuto la meglio di Bergs facilmente quest’oggi ed è stato giustiziere del nostro Giustino al primo turno, al quale ha annullato un match point nel tie break del secondo prima di chiudere 6-1 al terzo.

Vavassori ha vinto in scioltezza 6-4 6-1 contro l’austriaco Misolic che lo precede di 7 posizioni nel ranking Atp: match duro per lui il prossimo contro il cileno Tabilo che oggi ha sconfitto in due set Gojo e nel primo turno ha avuto la meglio, in 3 set, di Luca Nardi.

Terzo e ultimo vincitore di giornata, sempre in 2 set, il fiorentino Cobolli che ha sconfitto il più quotato Klein: nel turno decisivo affronterà il francese Lokoli, reduce dalla vittoria in 3 set contro Watanuki.

Semaforo rosso per Gigante, sconfitto in 3 set da Bagnis dopo aver vinto 6-1 il primo parziale e Bonadio, sconfitto in due set dal beniamino di casa Blancaneaux.

Domani scenderanno in campo Zeppieri e Vavassori, invece Cobolli giocherà venerdì.

Da segnalare negli altri match le vittorie nette di Karatsev ed Hanfmann, protagonisti negli ultimi due masters 1000.

Si qualifica al turno finale anche il redivivo Pouille, beniamino di casa, che vince al terzo in rimonta contro Tseng.

Cade invece inaspettatamente per 6-3 6-3 Marozsan, giustiziere di Alcaraz settimana scorsa a Roma, contro il cinese classe 2005 Shang.

