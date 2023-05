Internazionali: Sonego non si ferma, battuto Nishioka Lorenzo Sonego batte Nishioka, testa di serie n.25, e vola al terzo turno dove molto probabilmente incontrerà Tsitsipas

Lorenzo Sonego batte Nishioka, testa di serie n.25, e vola al terzo turno dove molto probabilmente incontrerà Tsitsipas (sopra 6-3 4-3 e servizio) fermato dalla pioggia contro il portoghese Borges.

Il torinese parte con aggressività, spingendo appena possibile col dritto sia dal lato destro che dal sinistro per evitare più possibile la diagonale rovescio vs dritto mancino del giapponese. Parte subito bene ottenendo il break ma nel quinto gioco, con un disastroso game al servizio, lo restituisce.

Il set rimane in equilibrio, Nishioka annulla un set point nel decimo e nel mentre litiga con pubblico e arbitro: Sonego non si distrae e non molla, vuole evitare il tie break e ci riesce nel dodicesimo game, sfruttando il quarto set point a sua disposizione dopo uno scambio lungo, costringendo all’errore con il dritto il giapponese.

Nel secondo parte bene Nishioka, ottiene una palla break, ma Sonego riesce ad annullarla con un grande dritto: nell’ottavo game, con il tempo che va peggiorando, Lorenzo ottiene il break alla prima chance con un grandissimo pallonetto e va a servire per il match.

Non trema Sonego, tiene il servizio a 0 e chiude, dopo 1 ora e 45 minuti, per 7-5 6-3 un match insidioso: bravo Lorenzo a non farsi irretire sulla diagonale sinistra e bravo a non far prolungare la partita rischiando una sospensione che poteva penalizzarlo e non poco in vista del terzo turno.

Dalla stessa categoria