Tutto facile per il debutto di Sinner a Roma, distrutto Kokkinakis L'azzurro, dopo un bye al primo turno, ha sconfitto 6-1 6-4 al secondo l'australiano Thanasi Kokkinakis, in una partita mai in discussione

Sinner re del Foro. Così recita un cartello esposto sugli spalti del centrale, in apertura di giornata. L’occasione è il debutto dell’altoatesino nell’edizione 2023 degli Internazionali d’Italia, e l’auspicio generale è che, tra poco più di una settimana, Jannik possa davvero essere incoronato sovrano, alla stregua di Carlo III qualche giorno fa a Londra. Andrebbe bene anche una cerimonia un filino meno sfarzosa… Il numero 8 del mondo è ben concentrato, carico a pallettoni, desideroso di mostrare anche al pubblico di casa i sensibili progressi compiuti negli ultimi dodici mesi. Il suo avversario è Thanasi Kokkinakis, ventisettenne australiano, attuale n. 104 ATP, tennista di talento la cui carriera è stata seriamente compromessa dagli infortuni, ma capace di battere un lustro fa Roger Federer a Miami, quando il fuoriclasse elvetico era tornato in vetta al ranking. Per Kokkinakis, proveniente dalle qualificazioni e giovatosi all’esordio del ritiro di Jaume Munar, l’impatto con il match non potrebbe essere più traumatico. Nel giro di pochi minuti è già sotto 3-0, e non si è ancora aggiudicato un quindici. Sinner si distrae giusto per un game, poi innesta di nuovo il turbo e chiude il primo set 6-1, con venticinque punti conquistati sui trentadue giocati e, soprattutto, un impressionante sedici su sedici nei turni di battuta. La striscia positiva al servizio si interrompe a quota diciannove per un clamoroso errore al volo, a campo aperto, scaturito dal desiderio di regalare ulteriore spettacolo alla platea innamorata di lui. Non c’è bisogno di strafare, e Jannik lo sa bene. Non aveva ancora fallito alcunché nei pressi della rete, non lo farà più nel resto dell’incontro, arrivando, nel bilancio finale, ad aggiudicarsi dieci punti su undici in quella zona. Nel secondo set c’è più partita, ma Sinner continua a dare l’impressione di poter allungare da un momento all’altro. Accade nel settimo game, quando, di prepotenza, arriva il break decisivo. Dopo aver mancato un match point già sul 5-3 (annullato dall’oceanico con un ace), l’azzurro chiude subito dopo sul 6-1 6-4, con uno schiaffo al volo in uscita dal servizio. E, a proposito di turni di battuta, a impressionare è il dato conclusivo: trentasei punti ottenuti a fronte di appena tre persi. Le statistiche rendono bene l’idea dello strapotere dell’azzurro, che aveva già sconfitto in due set Kokkinakis a inizio anno, al secondo turno di Adelaide, con score però più combattuto (7-6 6-4). Al prossimo turno Jannik, che al termine è apparso rilassato e sorridente, troverà il vincente tra l’argentino Sebastian Baez e il lucky loser russo Alexander Shevchenko, promosso direttamente al secondo round dal forfait di Tallon Griekspoor.