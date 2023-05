ATP Roma: ok Musetti e Cecchinato, troppo Rune per Fognini

M. Cecchinato b. (21) R. Bautista Agut 6-2 6-2 (secondo turno)

Diventano cinque i tennisti italiani al terzo turno del singolare maschile. A Sinner, Fognini e Sonego, già promossi nei giorni scorsi, e al vincente del derby tra Musetti e Arnaldi (poi rivelatosi il toscano) si è aggiunto stamattina Marco Cecchinato. In apertura di programma sulla Grand Stand Arena, il palermitano ha travolto il numero 21 del seeding Roberto Bautista Agut, infliggendogli un perentorio 6-2 6-2.

Il match doveva andare in scena ieri sera sullo stesso campo, ma era stato rinviato per il maltempo. Oggi l’azzurro è apparso subito ispirato, padrone assoluto degli scambi e, grazie alla costante aggressività, ha impedito al trentacinquenne di Castellon de la Plana di tessere l’inestricabile tela dei giorni migliori.

Così, al termine di una sfida a senso unico, ravvivata solo dalle quattro palle break annullate al momento di servire per chiudere, Cecchinato è approdato ai sedicesimi. Ora gli si presenta un’opportunità di quelle ghiotte: se la vedrà infatti con il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha sorpreso per 6-4 6-1 la nona testa di serie Taylor Fritz.

(7) H. Rune b. F. Fognini 6-4 6-2 (terzo turno)

A seguire, sul Grand Stand, niente da fare per Fabio Fognini contro il fenomeno danese Holger Rune: 6-4 6-2 il punteggio per quest’ultimo. Il ligure ha comunque dimostrato di averne ancora e, dopo le ottime prove con Murray e Kecmanovic, ha provato in qualche modo a impensierire anche il settimo favorito del tabellone. Oggi, però, tenere testa fino in fondo al ventenne di Gentofte sarebbe stata un’impresa degna dei tempi d’oro.

Da rimarcare, però, la bella reazione, quando, sotto 5-1 nel primo set, Fabio – archiviato il consueto battibecco con l’arbitro – ha provato a rientrare, aggiudicandosi con orgoglio tre giochi di fila nel tripudio generale. Il tentativo di rimonta non è però giunto a buon fine e nel secondo parziale Rune – per la delusione di un pubblico che l’ha accolto con ben scarsa simpatia fin dal principio – si è involato sul 4-0, difendendo poi con autorità il doppio break di scarto.

(18) L. Musetti b. M. Arnaldi 6-4 6-4 (secondo turno)

Al terzo turno anche Lorenzo Musetti, n. 18 del seeding, che su un Pietrangeli come sempre stracolmo si è aggiudicato per 6-4 6-4 il derby con Matteo Arnaldi. Il confronto si è rivelato piacevole e tutto sommato equilibrato: il toscano, seppure di un anno più giovane, ha fatto valere la maggiore esperienza internazionale, ma Arnaldi non ha affatto sfigurato, deliziando la platea con diverse soluzioni fantasiose e di qualità.

Nel set iniziale è stato proprio il ventiduenne sanremese, fresco di debutto in top 100, ad avere a disposizione la prima chance per strappare il servizio all’avversario, nel quarto game. Non vi è riuscito e nel gioco successivo ha perso lui la battuta, alla quinta opportunità. Al cambio di campo, sugli spalti si è affacciato un illustre concittadino di Arnaldi, Fabio Fognini, ed è immediatamente partito un coro in suo onore: lui, divertito e un po’ imbarazzato, non ha trattenuto una risata di gusto.

Nel frattempo Musetti ha conservato il vantaggio, chiudendo 6-4, ma nel decimo gioco si è dovuto impegnare a fondo per annullare due chance consecutive del 5 pari. Il carrarino ha brekkato nuovamente il rivale nel terzo gioco della seconda frazione ed è riuscito a mantenere le distanze fino al termine, con un Arnaldi che ha comunque provato in ogni maniera a rientrare. Variazioni di ritmo e di tagli, buon tocco, drop-shot, volée e demivolée di pregio: Matteo è stato senz’altro una bella rivelazione per il pubblico del Foro Italico, mostrando i progressi compiuti da quando, dodici mesi or sono, si era arreso subito a Marin Cilic.

Al terzo turno Musetti troverà il qualificato tedesco Daniel Altmaier o il n. 12 del seeding Frances Tiafoe.

È stato definito, inoltre, l’avversario di Lorenzo Sonego al terzo round: come previsto, si tratterà di Stefanos Tsitsipas. Il greco ha concluso con sveltezza il match interrotto ieri con Nuno Borges sul 6-3 4-3 e servizio, ottenendo subito i due game che gli occorrevano senza concederne più alcuno.

A questo punto resta solo Jannik Sinner, atteso dal lucky loser russo Alexander Shevchenko nell’ultimo incontro della serata sul centrale.

Terzo turno

[1] N. Djokovic vs [26] G. Dimitrov

M. Fucsovics vs [13] C. Norrie

[Q] A. Popyrin b. [Q] R. Safiullin 7-5 7-5

[7] H. Rune b. [WC] F. Fognini 6-4 6-2

[4] C. Ruud vs A. Bublik

L. Djere b. C. Garin 6-3 2-1 rit.

[24] F. Cerundolo b. G. Barrere 6-7(0) 6-2 6-2

[LL] A. Shevchenko vs [8] J. Sinner

Secondo turno

M. Cecchinato b. [21] R. Bautista Agut 6-2 6-2

[Q] Y. Hanfmann b. [9] T. Fritz 6-4 6-1

D. Goffin vs [] A. Zverev

[3] D. Medvedev b. E. Ruusuvuori 6-4 6-2

[5] S. Tsitsipas b. N. Borges 6-3 6-3

[Q] D. Altmaier vs [12] F. Tiafoe

[18] L. Musetti b. [WC] M. Arnaldi 6-4 6-4

[Q] F. Marozsan b. [32] J. Lehecka 4-6 6-1 7-6(2)

