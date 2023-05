ATP Roma: Medvedev facile in semifinale

L’avversione di Daniil Medvedev per la terra battuta è ben nota, al limite del proverbiale. Persino Jannik Sinner ci aveva scherzato su, dopo aver perso con il russo la finale del Master 1000 di Miami. Solo qualche settimana fa, a Monte-Carlo, l’attuale numero 3 ATP dichiarava, fra l’altro: «Non c’è ritmo sulla terra. Ogni rimbalzo è un cattivo rimbalzo. E anche quando è un buon rimbalzo, non te l’aspetti, per cui non puoi entrare in un ritmo». E ancora: «Faccio sempre fatica sulla terra, ogni partita è una lotta. Ma», concludeva, «ho fatto delle belle partite sulla terra».

Negli ultimi tempi, in effetti, qualcosa è cambiato, e l’elenco delle buone partite sul rosso sta facendosi sempre più nutrito. Una riga ulteriore si è aggiunta oggi sul centrale del Foro Italico, con Daniil che ha liquidato Yannick Hanfmann con un periodico 6-2, approdando così al penultimo atto degli Internazionali.

Per lui è la seconda semifinale in carriera in un “1000” sulla superficie più lenta, dopo quella raggiunta nel Principato quattro anni or sono, allorché batté nei quarti Djokovic per poi arrendersi a Lajovic. E dire che a Roma, prima di quest’anno, Medvedev non aveva ancora vinto un incontro: tre partecipazioni, altrettante sconfitte al debutto…

Oggi, in assenza di Jannik, il centrale ha provato ad adottare Yannick, sostenendolo nella caccia all’impresa. Il n. 101 ATP, partito dalle qualificazioni, era ovviamente stanco dopo le fatiche accumulate nei giorni scorsi, con i successi, fra gli altri, su Fritz e Rublev, oltre che sull’azzurro Cecchinato. Per lui si trattava del settimo incontro nel torneo, per il rivale solo del quarto.

Pronti, via, ed è giunto subito il break a zero per il russo. Hanfmann ha provato a reagire e, sfruttando qualche difficoltà di Daniil in battuta (al termine, 56% di prime, 37% di punti sulla seconda e ben sette doppi falli, pur compensati da otto ace), ha immediatamente messo a segno il controbreak.

Il trentunenne di Karlsruhe provava a variare gli schemi, attaccava con il drop-shot, cercava soluzioni inattese. Medvedev, dal canto suo, si limitava perlopiù ad attenderlo al varco, ben consapevole della differenza di valore e del fatto che non fosse certo lui a doversi inventare qualcosa.

In breve il moscovita è salito 5-1 e, al servizio sul 5-2 15-40, ha stroncato ogni velleità di possibile rimonta infilando quattro punti con queste modalità: ace, devastante combinazione servizio + diritto, altro ace, servizio vincente.

Tutto facile anche nel secondo parziale, in cui Medvedev si è issato sul 2-0 e poi sul 4-1 e servizio. Ha restituito uno dei due break, ma se l’è subito ripreso, chiudendo nuovamente 6-2.

Per il trentunenne di Karlsruhe, tennisticamente più giovane dell’età anagrafica (prima di tentare l’avventura nel circuito, si è laureato nel 2015 in Relazioni Internazionali alla University of Southern California), si è concluso così un percorso che resterà comunque scolpito nella sua memoria. Hanfmann vantava un career high al n. 92, toccato nel maggio di due anni fa, e a fine febbraio era solo n. 153. La proiezione del prossimo ranking, con il piazzamento nei quarti, lo vede al n. 64.

Medvedev, intanto, prosegue senza incertezze il cammino nelle quasi inedite vesti di “terraiolo”. L’unico a strappargli un set, fin qui, è stato lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles al terzo round. Tra lui e la finale resta solo un ostacolo, costituito dal vincente della sfida serale tra Borna Coric e Stefanos Tsitsipas.

