ATP Roma: fuori Cecchinato, tocca a Musetti e Sonego

Si ferma al terzo turno il cammino di Marco Cecchinato agli Internazionali. Dopo i successi sul n. 55 Mackenzie McDonald e sul n. 25 Roberto Bautista Agut, qualcuno poteva supporre che l’impegno contro il n. 101 ATP Yannick Hanfmann fosse, tutto sommato, più agevole dei precedenti. Non era così, perché il trentunenne tedesco ha cominciato tardi a dedicarsi al tennis con la mentalità del professionista, preferendo prima intraprendere un percorso di studi negli States, dove nel 2015 si è laureato in Relazioni Internazionali alla University of Southern California. Hanfmann è dunque tennisticamente più giovane dell’età anagrafica e ancora in fase di crescita.

Cecchinato lo conosceva bene per averci perso tre volte di fila, nei Challenger di Todi 2020 e Szczecin 2021 e nella prova ATP di Cagliari 2021. Lo scorso anno, nell’ultimo atto del Challenger di Rio de Janeiro, era infine arrivata la prima affermazione, comunque in rimonta. Insomma, si trattava di un cliente scomodo, che a Madrid si era concesso il lusso di eliminare Musetti e a Roma, passate le qualificazioni e il primo round su Jarry, aveva travolto ieri il n. 9 del seeding Taylor Fritz.

È stata dura, in effetti. Hanfmann si è aggiudicato il primo set grazie al break colto nel quinto game. Nel secondo parziale, mentre teneva senza troppe difficoltà i propri turni di battuta, ha avuto diverse opportunità di strapparla all’azzurro: due nel gioco d’apertura, altrettante nel terzo, un’altra nel settimo. A sorpresa, invece, indietro per 5-4, è stato lui a perdere il servizio, con il palermitano che è finalmente riuscito a guadagnare campo con efficacia, rinviando il verdetto al terzo.

Qui, però, ecco la doccia fredda. Immediato è giunto il break del teutonico, lesto a riprendersi, denotando considerevole solidità mentale. Il nativo di Karlsruhe ha ripreso a martellare con costanza ed è stato Cecchinato ad accusare il colpo. Nel settimo game è arrivato un nuovo break, che ha mandato Hanfmann al servizio per chiudere sul 5-2. A incontro compromesso, è giunta la reazione di nervi dell’italiano, che, per la seconda volta complessiva, sostenuto a gran voce dal pubblico del Grand Stand, ha strappato la battuta all’avversario. È stato, però, un fuoco di paglia, perché il rivale ha chiuso subito dopo sul 6-4 4-6 6-3.

Ora tocca agli altri due azzurri: Lorenzo Musetti, opposto allo statunitense Frances Tiafoe sul Grand Stand, e Lorenzo Sonego, che se la vedrà con Stefanos Tsitsipas in apertura di sessione serale.

Terzo turno

[6] A. Rublev b. [27] A. Davidovich Fokina 7-6(8) 6-3

[Q] Y. Hanfmann b. M. Cecchinato 6-4 4-6 6-3

J.J.Wolf vs [19] A. Zverev

[3] D. Medvedev b. [31] B. Zapata Miralles 3-6 6-1 6-3

[5] S. Tsitsipas vs L. Sonego

[18] L. Musetti vs [12] F. Tiafoe

[15] B. Coric b. R. Carballes Baena 7-6(3) 6-1

[Q] F. Marozsan b. [2] C. Alcaraz 6-3 7-6(4)

