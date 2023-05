Anche Cobolli e Napolitano nel main draw

Aumenta la già folta truppa degli italiani nel tabellone principale di Roma (ora 11) grazie alle vittorie di Cobolli e Napolitano.

Se quella del giocatore romano era preventivabile (affrontava da favorito l’americano Nava) quella di Napolitano, attualmente fuori dai 500, lo era molto meno.

Stefano, dopo aver vinto le pre quali ed aver sconfitto il giovane Kovacevic, oggi si conferma battendo l’ex top 50 Marterer, rimontando un set di vantaggio e chiudendo 7-5 al terzo con un ace dopo 2 ore e 26 minuti (e dopo aver servito invano per il match già sul 5-4).

Anche Cobolli ha dovuto faticare ma alla fine ha ottenuto il pass rimontando un set di svantaggio e chiudendo per 7-5 al terzo dopo 2 ore e 35 minuti.

Napolitano affronterà Molcan numero 59 del ranking mentre Cobolli partirà favorito contro Rinderknech, che non si vede da Miami quando si ritirò, dopo 5 game, contro Daniel.

Zeppieri invece giocherà contro il tedesco Altmaier, reduce da un inaspettato quarto di finale a Madrid.

Semaforo rosso per gli altri tre italiani giunti al match decisivo: malissimo Agamenone e Maestrelli che raccolgono 3 game in 2 contro Muller e Martinez. Lotta (soprattutto nel secondo set) Pellegrino contro Popyrin ma non riesce ad arginare il più quotato avversario.

Nel resto dei match, da segnalare le vittorie di Kokkinakis, Altmaier, Hanfmann, Safiullin e soprattutto Fils, classe 2004, che sconfigge il russo Shevchenko, uno dei giocatori più in forma dell’ultimo periodo.

Curiosamente, escludendo il match che ha visto vittoriosi i due italiani, le altre partite sono terminate tutte rapidamente in due set.