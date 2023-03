WTA Miami: Trevisan avanti, Giorgi senza scampo contro Azarenka. Bene Gauff e Pegula

Ci sono ben poche similitudini tra Indian Wells e Miami. Se non fosse per una questione di categoria, entrambi località di tornei WTA 1000, nemmeno ci penseremmo.

Eppure per quest anno hanno avuto lo stesso esito fin qui, per quanto riguarda le tenniste italiane. Martina Trevisan è l’unica ad approdare al terzo turno, Camila Giorgi unica delle quattro impegnate all’esordio ad arrivare al secondo.

Nelle giornate precedenti ci sono state, infatti, le sconfitte di Elisabetta Cocciaretto (6-3 6-2 per Marta Kostyuk), Jasmine Paolini (4-6 6-4 6-4 per Mirjam Bjorklund) e Lucia Bronzetti (6-3 6-4 per Linda Noskova). Giorgi, invece, aveva trionfato in una durissima sfida contro Kaia Kanepi dove dopo due set conclusi al tie-break è scappata sul 5-0 nel terzo per farsi rimontare fino al 5-5, sciupare due match point in quel frangente e chiudere soltanto 7-6(4) 6-7(4) 7-6(4) in tre ore e 32 minuti, match più lungo di un tabellone principale WTA in stagione se escludiamo le tre ore e 36 minuti della vittoria di Zheng Qinwen contro Anastasia Potapova nelle qualificazioni ad Adelaide.

Oggi, con Giorgi di nuovo in campo e Trevisan al suo esordio come testa di serie, il risultato è stato di una vittoria e una sconfitta. Le notizie positive arrivano dalla toscana, che è sembrata trovarsi piuttosto bene sulla superficie dell’Hard Rock Stadium che, secondo le indiscrezioni della vigilia, quest anno sembra più veloce delle ultime edizioni. Venendo dai campi molto lenti di Indian Wells, la velocità degli scambi contro la qualificata Nao Hibino è sembrata abbastanza rigenerante. C’era buona lotta e l’azzurra si è imposta 6-4 6-3 rimontando dal 2-4 nel primo set e cancellando anche un 15-40 sul 4-4, allungando invece nel secondo dal 3-2 al 5-2. L’equilibrio qui è cambiato quando alla giapponese sono cominciati a mancare i primi puti con il proprio rovescio, non riuscendo più a togliere il tempo a un’azzurra che fin lì faceva punto soprattutto quando prendeva rischi abbastanza importanti, prevalentemente col proprio dritto. La bella fase dal 2-4 al 5-4 ha girato l’inerzia almeno del primo set, un momento dove Martina riusciva a spingere molto meglio da fondo e comandare di più gli scambi portando a casa anche ottimi punti. In generale, da quel momento è diventata molto più reattiva meritando il risultato finale. Piccolo neo per il momento a rete tra le due, con Hibino che seppur con molta pacatezza ha detto a Trevisan: “Il tuo team non rispetta le giocatrici”. Per tutta risposta, Martina ha mandato un bacio al suo angolo e alzato il pollice sorridendo. Non è chiaro cosa esattamente sia successo.

Per Giorgi, invece, c’è una sconfitta per 6-4 6-1 contro Victoria Azarenka. Una partita già molto difficile, dove solo in rari casi trovava qualche buon punto e nello scambio da fondo verso il centro del campo non aveva quasi mai la supremazia, né il servizio la aiutava a ottenere punti facili. Perso il primo set, poi, è arrivato il crollo nel secondo con un immediato ritardo di 0-3 ampliatosi poi cedendo la battuta alla quinta chance offerta sull’1-4.

Altri incontri

Buon esordio per Jessica Pegula e Cori Gauff nella doppia sfida al Canada. La numero 3 del seeding si è imposta 6-3 6-1 contro la qualificata Katerine Sebov, mentre la numero 6 ha avuto la meglio di Rebecca Marino per 6-4 6-3. Tra le top-10, fuori Daria Kasatkina sconfitta 4-6 6-2 6-2 contro Elise Mertens.

Esordio teso per Paula Badosa, che si è imposta 7-6(4) 4-6 6-2 contro Laura Siegemund malgrado quasi 25 minuti totali di stop tra gli oltre 10 di pausa toilette della tedesca dopo il primo set e altrettanti per un medical time out sempre della sua avversaria sotto 0-3 nel set decisivo quando è dovuta uscire dal campo. La spagnola, abbastanza infastidita da questi momenti, ha cominciato a esser ancor più vocale nelle fasi conclusive della partita, garantendosi comunque il terzo turno senza troppi patemi.

Terzo turno guadagnato anche per Aljona Ostapenko, che ha superato 6-3 6-4 Bjorklund e per Anastasia Potapova, che ha battuto Kostyuk in un match divenuto ancor più teso dopo le ultime vicende extra campo e le posizioni molto emotive dell’ucraina nell’ultimo anno, che si sono riviste oggi in campo in una prestazione quasi irriconoscibile rispetto a questi primi due mesi e mezzo di 2023 dove seppur non trovando il miglior livello di gioco non lasciava mai il campo senza lottare su ogni punto. Oggi, purtroppo per lei, è venuto fuori un 6-1 6-3 per la sua avversaria e dove non ha mai saputo sbloccarsi di testa, quasi sempre a soccombere e lamentandosi parecchio tra un punto e l’altro.

Risultati

C. Liu b. [LL] J. Grabher 6-4 6-3

[25] M. Trevisan b. [Q] N. Hibino 6-4 6-3

[24] A. Ostapenko b. [Q] M. Bjorklund 6-3 6-4

[13] B. Haddad Maia b. T. Martincova 7-6(5) 0-6 6-0

[10] E. Rybakina vs A. Kalinskaya

[21] P. Badosa b. [Q] L. Siegemund 7-6(2) 4-6 6-2

[29] P. Martic b. Wang Xiyu 6-3 6-3

E. Mertens b. [8] D. Kasatkina 4-6 6-2 6-2

[3] J. Pegula b. [Q] K. Sebov 6-3 6-1

[30] D. Collins b. [LL] V. Tomova 7-6(3) 6-2

[20] M. Linette b. [PR] E. Rodina 6-3 6-4

[14] V. Azarenka b. C. Giorgi 6-4 6-1

[12] L. Samsonova b. [Q] V. Golubic 6-1 6-1

[23] Q. Zheng b. I. C. Begu 2-6 6-1 6-1

[27] A. Potapova b. M. Kostyuk 6-1 6-3

[6] C. Gauff b. R. Marino 6-4 6-3