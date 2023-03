WTA Indian Wells: Swiatek spietata, Muchova elimina Azarenka. Bene Raducanu

[1] I. Swiatek b. C. Liu 6-0 6-1

Iga Swiatek è entrata nel torneo. Abbiamo atteso una settimana, ormai, per avere di fronte la numero 1 WTA e capire le condizioni e le sensazioni, e abbiamo ritrovato la solita cannibale delle ultime settimane. Oggi, nella prima fatica della sua difesa del titolo nel ‘1000’ di Indian Wells, la polacca ha rifilato l’ennesimo 6-0 6-1 qui in California e in generale nel suo 2023. Aveva vinto con quel punteggio sullo Stadium 1 già nel 2021 (contro Veronika Kudermetova) e nel 2022 (contro Madison Keys).

Affrontava Claire Liu, giocatrice statunitense di cui si diceva abbastanza bene nel periodo junior, tra 2016 e 2017, tanto che il New York Times decise di dedicarle un profilo piuttosto corposo. Ragazza californiana, figlia di genitori cinesi emigrati, non ha mai praticato tennis in un’accademia come tanti da queste parti ma anzi ancora a 16 anni non aveva deciso se optare per la carriera da professionista o continuare gli studi. Si è lasciata alle spalle quel dilemma, ma il passaggio nel tennis pro non fu dei migliori e solo nella seconda parte di 2022 ha cominciato ad avere qualche risultato di livello, come la vittoria contro Ons Jabeur nel quarto di finale del WTA 250 di Monastir, in Tunisia.

Oggi, sullo Stadium 1, la sua ora di gioco è divenuta un mezzo incubo. Contro di lei c’era una ragazza che non voleva concederle nemmeno le briciole. I primi due game erano stati i più equilibrati, ma dal 40-15 Liu, Iga è semplicemente partita. 20 punti vinti dei successivi 22 giocati, 6-0. Il sesto della sua stagione. E nel secondo siamo stati vicinissimi al settimo. Col pubblico che cercava in tutti i modi di far sentire affetto e vicinanza, Liu era alla disperata ricerca di qualcosa per fermare l’emoraggia. Sul 6-0 3-0, Swiatek era andata 15-40 in risposta. Liu colpiva un nastro con la prima e la palla ricadeva nel rettangolo del servizio. Poteva di nuovo servire una prima palla, e il pubblico è partito con una piccola ovazione. Eravamo a questi livelli, e Iga non voleva saperne. Tremendo, visto da fuori, come abbia cercato in tutti i modi di arrivare al doppio 6-0. Uno scenario simile c’era stato a Melbourne, nel terzo turno contro Cristina Bucsa: 6-0 5-0, la spagnola al sevizio è salita 40-0 e da lì Swiatek le tirò due risposte vincenti caricandosi per cercare il punto del 40-40. Oggi, Liu al servizio sotto 0-6 0-5, è riuscita ad arrivare 40-15 e quando tutto sembrava pronto per quel game tanto agognato, Iga ha tirato tre rovesci a spazzolare le righe. Non ha chiuso però, malgrado il match point, e dopo aver subito il passante di dritto che è valso il punto dell’1-5 si è allontanata come infastidita da se stessa mentre intorno il pubblico era partito con un’ovazione da stadio per Liu.

Per dire quanto a Swiatek non sia piaciuto lasciare per strada quel game, ha continuato a sbuffare a testa bassa per i successivi tre minuti, dovendo rimettersi in sesto con la concentrazione trovandosi indietro 15-30 al servizio ma riuscendo a mettere a segno abbastanza facilmente gli ultimi punti. Al prossimo turno avrà la vincente del match tra la wild-card locale Peyton Stearns e Bianca Andreescu.

Altri incontri

Fuori una delle protagoniste più attese: la finalista del 2021 Victoria Azarenka. Grande battaglia nel match di apertura dello Stadium 1 tra la bielorussa e Karolina Muchova, solita splendida mina vagante dei tabelloni femminili, capace quando sta bene di esprimere un gioco di alto livello e strappare applausi con giochi di polso, discese a rete a sorpresa e uno stile molto elegante. È finita 7-6(1) 6-3 per la ceca, che ha avuto il pallino del gioco per buona parte dell’incontro lavorando la sua avversaria con tanto spin verso il dritto della bielorussa. Nel primo parziale non è riuscita a trarre vantaggio per due volte di un break di vantaggio, prima 4-1 e poi 5-3, ma nel tie-break è stata dominante e nel secondo set ha impedito alla ex numero 1 del mondo di mettere per la prima volta la testa avanti quando dopo aver ceduto il break di vantaggio sul 3-2 si è ripresa immediatamente il vantaggio. Sul 5-3, con un’Azarenka apparsa anche abbastanza svuotata di energie, è riuscita a prendersi la vittoria al quarto match point, nel momento in cui è riuscita a tenere in campo la propria risposta. Potrebbe essere lei a sfidare Martina Trevisan al terzo turno, dovesse l’azzurra battere Madison Brengle.

Risultati

[WC] P. Stearns vs [32] B. Andreescu

E. Raducanu b. [20] M. Linette 7-6(4) 6-2

[13] B. Haddad Maia b. K. Siniakova 5-7 7-6(4) 6-3

[12] L. Samsonova vs B. Pera

[19] M. Keys vs S. Cirstea

[30] L. Fernandez b. [WC] E. Navaro 6-2 6-4

[LL] D. Galfi vs [5] C. Garcia

[4] O. Jabeur vs [LL] M. Frech

M. Vondrousova b. [28] M. Bouzkova 6-1 6-1

[23] M. Trevisan vs M. Brengle

K. Muchova b. [14] V. Azarenka 7-6(1) 6-3

[10] E. Rybakina vs [WC] S. Kenin

N. Parrizas Diaz vs [21] P. Badosa

[Q] V. Gracheva b. [25] P. Martic 6-3 6-2

T. Martia vs [8] D. Kasatkina