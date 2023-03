WTA Indian Wells: sorpresa Teichmann contro Bencic, Sabalenka avanti facile. Bene Krejcikova e Ostapenko

Giornata complicata, a Indian Wells. Nel momento in cui finalmente sono entrate in scena le prime big del tabellone femminile, abbiamo avuto la scocciatura di un tempo ballerino che nel pomeriggio ha deciso di scaricare un discreto acquazzone sull’Indian Wells Tennis Garden.

Nelle ore disponibili, però, l’azione è stata tanta. E non ha disdegnato scenari sorprendenti. Fuori Donna Vekic, numero 29 del seeding e recente campionessa del WTA 250 di Austin, ma soprattutto è stata eliminata la nona favorita del tabellone Belinda Bencic. Entrambe rimontate da un set di vantaggio.

Risultato poco pronosticatile quello che ha visto Bencic lasciare così anticipatamente il torneo. I due titoli vinti nel 2023 erano un primo buon biglietto da visita, le motivazioni di cancellare Dubai per riprendere la spinta avuta inizialmente con Dmitry Tursunov dovevano fare il resto. Eppure dopo un primo set abbastanza ben gestito è arrivato il crollo fino al 3-6 6-3 6-3 conclusivo. È apparsa calare molto in efficacia dei colpi, che non erano più così profondi, e ha cominciato a non chiudere più alcun punto quando aveva la palla a metà campo: gli smash sono diventati meno sicuri, lo scambio continuava e il loop negativo diventava poi esteso a ogni parte del gioco. La connazionale prendeva un immediato break di vantaggio, lo perdeva sul 3-1 ma riusciva subito a tornare avanti per infilare tre game consecutivi e rimandare tutto al terzo.

Nei primi game era ben evidente come la spinta di Bencic fosse diminuita e la sua pericolosità fosse quasi del tutto evaporata. Jil invece era entrata in un ritmo troppo più alto. Da fondo campo aveva il comando quasi totale delle operazioni, continuando con un pressing sempre più asfissiante. Salvata una palla break nel primo game, Teichmann ha poi avuto a sua volta l’occasione per il 2-0. Break solo rimandato, perché sul 2-1 è riuscita a riaprire un game da 40-0, sfruttando gli errori di Bencic, per far male e scappare poi 4-1. Il blackout è continuato col break del 5-1 e solo una smorzata giocata “tanto per”, con la testa di chi voleva già essere in doccia, l’ha tenuta in vita, prendendo mezza riga. Da lì si è continuato a giocare, con Jil che non trovava la riga laterale in due occasioni e cedeva un primo break, per poi vedere Belinda risalire fino al 3-5. Qui, prima ha avuto la lucidità di scattare in avanti per anticipare il rimbalzo, poi ha spinto bene col dritto e, fortunata col nastro, è andata sul 40-15. C’è voluto il secondo match point del game, il terzo complessivo, per chiudere la pratica. E al terzo turno avrà la qualificata Rebecca Peterson, che ha approfittato del ritiro di Zhang Shuai avanti 3-0, con la cinese che non si sentiva per niente bene dopo aver fatto provare la pressione del sangue.

Vekic è stata invece disinnescata dalla regolarità di Lesia Tsurenko, ex top-30 vincitrice nel 2023 del titolo a Hua Hin in Thailandia, utile nel suo caso a mettere da parte un lungo periodo fatto di problemi fisici continui a cui non si trovava rimedio, tra gomito e gambe, oltre ai pensieri per quanto sta avvenendo a casa sua. Un anno fa, di sti tempi, scriveva un lungo messaggio affidato ai social dove chiedeva aiuto e un posto dove poter stare visto che era in giro per tornei quando la guerra cominciò e Kyiv venne puntata dai carrarmati e dai missili russi. Fu ospite per un po’ all’accademia Mouratoglou in Costa Azzurra, ma possiamo immaginare come in tutto questo tempo la mente abbia fatto fatica a concentrarsi sul campo. Adesso, finalmente, sembra la sua ruota sia tornata a girare e dopo aver passato le qualificazioni si è presa due vittorie contropronostico tra quella a Lin Zhu nel primo turno e il 2-6 6-2 6-2 odierno che la proietta a un terzo turno contro Aryna Sabalenka.

Altre partite

Brutta sconfitta per Linda Fruhvirtova. La tennista classe 2005 è stata sconfitta infatti 4-6 6-4 7-5 contro Anhelina Kalinina in un match colmo di ribaltamenti e dove spesso lei era protagonista in negativo. Nel primo parziale di fatto era avanti 5-0 prima di farsi rimontare fino al 4-5. Quando l’ucraina serviva per il 5-5, però, è riuscita a ritrovare profondità col dritto incrociato e dal 30-30 ha causato due errori all’avversaria. Nel secondo parziale ha completato la rimonta dal 2-4 al 4-4 per poi perdere i due game successivi, mentre nel terzo era scattata immediatamente avanti di un break e sul 5-2 ha avuto il match point, in risposta, sprecandolo e finendo sconfitta al dodicesimo gioco. Molto bene invece le altre ceche: Barbora Krejcikova, che ha battuto 6-1 6-2 Dayana Yastremska, e Petra Kvitova, che ha superato 6-1 7-5 Elizabeth Mandlik, la figlia di Hana Mandlikova.

Vittoria in tre set per Aljona Ostapenko, che ha battuto 7-5 3-6 6-2 mentre Veronika Kudermetova ha superato 6-3 6-4 la connazionale Anna Blinkova.

Risultati

[7] M. Sakkari vs S. Rogers

[27] A. Kalinina b. L. Fruhvirtova 4-6 6-4 7-5

[17] Ka. Pliskova vs A. Kalinskaya

[11] V. Kudermetova b. A. Blinkova 6-3 6-4

[15] P. Kvitova b. [WC] E. Mandlik 6-1 7-5

[24] A. Ostapenko b. A. Sasnovich 7-5 3-6 6-2

[26] A. Potapova vs Wang Xiyu

C. Giorgi vs [3] J. Pegula

[6] C. Gauff vs [Q] C. Bucsa

L. Noskova vs [31] A. Anisimova

[Q] R. Peterson b. [22] S. Zhang 3-0 rit.

J. Teichmann b. [9] B. Bencic 3-6 6-3 6-3

[16] B. Krejcikova b. [WC] D. Yastremska 6-1 6-2

Wang Xinyu vs [18] E. Alexandrova

[Q] L. Tsurenko b. [28] D. Vekic 2-6 6-2 6-2

[2] A. Sabalenka b. [PR] E. Rodina 6-2 6-0