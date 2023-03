WTA Indian Wells: Sabalenka spazza via Gauff, Aryna è in semifinale

[2] A. Sabalenka b. [6] C. Gauff 6-4 6-0

Aryna Sabalenka e Coco Gauff scendevano in campo oggi, nel primo quarto di finale del WTA di Indian Wells, con la statunitense avanti 3-1 nei confronti diretti. È stato un match up che spesso aveva premiato l’americana, capace di raccogliere tanti errori gratuiti dalla bielorussa, e l’unico precedente con Sabalenka vittoriosa è stato nel 2020 a Ostrava, un match rocambolesco finito 1-6 7-5 7-6.

Oggi, però, si è verificato l’esatto opposto con Sabalenka che pur senza infilare una grande serie di vincenti si è trovata a dilagare, vincendo 6-4 6-0 un incontro che poteva essere anche più netto avesse sfruttato le chance di doppio break di vantaggio sul 2-0 nel primo set. In entrambi i parziali ha preso immediatamente il vantaggio, riuscendo a fare male troppo facilmente a un’avversaria mai veramente apparsa in grado di impostare una buona idea di gioco.

Sabalenka quest anno appare un’altra giocatrice. Tra ieri, soprattutto, contro Barbora Krejcikova, e oggi non è apparsa spettacolare come in altre occasioni del 2023 ma la sicurezza con cui ora trova la via per chiudere partite in modo agevole è uno step in più aggiunto al suo arsenale.

Oggi c’erano di fronte la numero 2 e la numero 6 del mondo, ma l’andamento generale della partita mostrava un solco ben più importante. Aryna puntava tutto sul lato destro di Coco, solito punto annoso che contro queste giocatrici viene ancor più enfatizzato, ed era troppo facile far indietreggiare l’avversaria che scopriva una porzione di campo troppo importante da coprire nuovamente. Gli scambi erano spesso segnati, Gauff impediva il doppio break di vantaggio ma al di là di qualche sporadica fiammata, per lo più dettata dal servizio, per il resto era soprattutto in sofferenza.

Troppo facile per la campionessa dell’Australian Open così, che ha gestito benissimo i propri game al servizio nel primo parziale e ha poi dilagato nel secondo set fino al 6-0 conclusivo. Venerdì attenderà la vincente tra Petra Kvitova e Maria Sakkari, impegnate nel match serale odierno.