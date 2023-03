WTA Indian Wells: Giorgi si spegne dopo un set, Pegula ancora vittoriosa

[3] J. Pegula b. C. Giorgi 3-6 6-1 6-2

A livello di spettacolo c’è stato forse poco, ma alla fine ciò che conta è il risultato e questo, ancora una volta, ha premiato Jessica Pegula. Camila Giorgi è durata appena un set prima di spegnersi completamente di fronte a un’avversaria abbastanza lontana dai suoi standard ma capace di rimanere attaccata alla partita confermando il dominio dei confronti diretti che la vedono ora avanti 5-1.

3-6 6-1 6-2 il punteggio finale di un match non memorabile, purtroppo privo di atmosfera dopo essere cominciato alle 22 in una giornata funestata precedentemente da match lunghi e una pausa per oltre un’ora a causa della pioggia e finito con pochissimi spettatori rimasti a congelare nel freddo del catino dello Stadium 1.

Illusoria è stata la partenza di Camila, arrivata addirittura a condurre 4-0 nel primo parziale dopo aver cancellato un immediato 0-40 ed essere in totale controllo del campo. Poi però il game al servizio perso per l’1-4 Pegula ha cominciato a cambiare le carte in tavola e, sebbene non sia bastato a girare il primo set, il divario netto tra le due si è poi evidenziato nei punteggi netti con cui si sono chiusi secondo e terzo parziale in favore della numero 3 del mondo. Pure il volto continuamente infastidito di Pegula, che ha sbagliato una quantità incommensurabile di colpi, segnavano il momento. Si era trasformata, per lei, in una di quelle situazioni dove serviva solo la vittoria: al diavolo la prestazione e la qualità, per quello ci sarà eventualmente tempo più avanti.

Per lunghi tratti, pur quando Pegula aveva il comando e stava ribaltando lo svantaggio iniziale, gli errori in serie da parte di entrambe erano costanti. Pegula ha preso il secondo parziale per 6-1, poi è andata avanti di un doppio break nel terzo nel momento probabilmente migliore della sua serata perché la sua palla finalmente usciva dalle corde con una certa incisività e muovendo per il campo l’avversaria. Il tutto si è spento però quando sul 3-0 ha giocato un pessimo game al servizio, sbagliando tre rovesci in lungolinea dove ha sempre voluto rischiare un po’ troppo e ha regalato così uno dei due break presi. In totale ci saranno cinque break consecutivi fin quando, sul 5-2, Pegula è riuscita a chiudere la pratica con un ace a uscire sul match point.

Quinta vittoria su sei confronti diretti, questa probabilmente è la meno spettacolare, ma alla fine è quanto conta. Per Giorgi, invece, si conclude qui il torneo californiano con una partita ricca di rimpianti.