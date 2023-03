WTA Indian Wells: Giorgi batte Rus e ritrova Pegula. Bene Noskova e Fruhvirtova

Esordio positivo per Camila Giorgi nel WTA 1000 di Indian Wells.

La marchigiana, apparsa molto sorridente tra allenamenti e momenti di relax nel parco dell’impianto californiano (con anche una partita a calcetto con Ons Jabeur), ha cominciato il suo cammino con un 6-3 6-3 ai danni di Arantxa Rus.

Una partita, per l’azzurra, che non presentava grandi insidie per la differenza di qualità tra le due giocatrici ma divenuta piuttosto complicata con l’andare avanti dei game e soltanto a metà del secondo Giorgi è riuscita a dilagare verso un risultato conclusivo apparentemente semplice. In campo, però, si è visto altro. Giorgi ha alternato parecchio il proprio rendimento, costretta a tanti game combattuti punto a punto e che ha rischiato in almeno un paio di circostanze di complicarsi la vita.

Tanti game giunti sul 40-40 e benché Camila fosse costantemente padrona del gioco al punto da mandare Rus due metri dietro la riga di fondo senza possibilità di fare altro che correre come un tergicristallo, il risultato non la premiava. Punti spettacolari, errori evidenti. La solita ricetta di una sua partita, ma scherzando col fuoco i rischi di scivoloni aumentavano sensibilmente. Così malgrado il break del 3-1, l’azzurra ha perso subito dopo la battuta e pure sul 5-3 si è incartata in un game fiume con ben sei parità e tre chance del controbreak annullate grazie soprattutto alla prima palla di servizio.

Chiuso il set, sempre con l’aiuto della prima, nel secondo Camila non ha gestito bene le fasi iniziali dove l’olandese cercava un cambio nell’idea di gioco, diventando più aggressiva soprattutto col dritto sfruttando il cambio in lungolinea con la traiettoria mancina, soluzione che più volte ha mandato in difficoltà l’azzurra tra effetto sorpresa e angoli di buon valore. Allo stesso modo, però, Ros non ha approfittato della vera chance di fuga sul 3-1 quando dal 40-15 ha giocato malissimo con tre stecche che hanno rimesso Giorgi nel set. Con qualche difficoltà, Giorgi metteva altri insieme altri due game e rientrava da 0-30 sul 4-3 per chiudere in risposta successivamente e ottenere il secondo turno dove affronterà Jessica Pegula.

Tra le altre partite, esordio positivo per Linda Noskova che ha battuto 7-6(7) 6-1 Irina Camelia Begu e sfiderà al prossimo turno Amanda Anisimova. Bene la classe 2004, bene la classe 2005 con Linda Fruhvirtova che ha cancellato un orrendo set di apertura contro Mayar Sherif chiudendo 0-6 6-2 6-3.

Sarà Evgeniya Rodina l’avversaria dell’esordio di Aryna Sabalenka dopo la vittoria 6-2 7-5 contro Alizé Cornet, ancora a secco di successi nel 2023. Dayana Yastremska è invece la giocatrice che sfiderà Barbora Krejcikova, recente campionessa a Dubai, dopo il 6-3 6-4 contro Anna Bondar.