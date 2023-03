Troppo Shelton per Fognini, a Indian Wells passano anche Wawrinka e Kokkinakis

La giornata inaugurale della parte alta del tabellone promette meglio rispetto a quella bassa, almeno in questo primo turno. Spiccano, nella sessione diurna, l’esordio di Wawrinka ma soprattutto il match tra il nostro Fognini e la nuova stella del tennis a stelle e strisce Shelton.

Stan, numero 100 ATP, affronta il qualificato australiano Vukic, giustiziere del nostro Marcora nell’ultimo turno di qualificazioni: match altalenante, con Wawrinka che fa il bello e il cattivo tempo.

Primo set di ordinaria amministrazione, break in apertura e 6-4: da questo momento Stan stacca la spina, commette errori a ripetizioni, complice una condizione fisica ai limiti della sufficienza, e l’australiano chiude 6-1 il secondo set. Wawrinka però alza i giri del motore, avanza la sua posizione in campo e inizia a tirare comodini ingestibili per l’onesto mestierante australiano: 6-1 per Stan che conquista il secondo turno. Affronterà Kecmanovic, l’anno scorso arrivato ai quarti in questo torneo, battendo Berrettini e sconfitto soltanto dal futuro vincitore Fritz.

A seguire, sullo stesso campo, scendono in campo Fognini e Shelton: parte bene Fabio che ottiene il break nel primo game di servizio dell’americano, ma lo restituisce in maniera sciagurata nel quarto gioco con 3 doppi falli consecutivi e un dritto sbagliato di metri in uscita dal servizio.

C’è tanto vento, il che non aiuta i giocatori: infatti gli errori superano di gran lunga i vincenti. Fognini ha due palle break nel settimo game, ma l’americano le annulla con personalità.

Nel decimo game purtroppo Fabio, ha un altro black out, commette tre gratuiti da fondo e si ritrova a dover fronteggiare tre set point consecutivi: annulla il primo, ma capitola al secondo, dopo un super punto vinto da Shelton, che chiude con una smorzata impeccabile dopo un’ottima difesa.

Il livello di gioco dell’americano continua a salire col passare dei minuti e ottiene il break, con un altro punto da circoletto rosso sul 30-40, nel secondo gioco: 3-0 e match che sembra ai titoli di coda.

Non molla però Fabio, ottiene una palla del contro break ma l’americano con un ottimo serve and volley la annulla e si invola sul 4-1.

E’ l’ultimo sussulto del numero 88 del ranking: break a zero di Shelton e chiusura per 6-1 dopo un’ora e 10 minuti.

L’americano ora è atteso da un secondo turno durissimo, contro il connazionale e campione in carica Taylor Fritz: sarà un match da non perdere.

Fognini non ha fatto malissimo, ma per tenere testa all’americano serviva la sua versione migliore: purtroppo per lui, quella è forse perduta per sempre.

in aggiornamento

Primo turno

[Q]T. Kokkinakis b. [WC] B. Holt 6-4 6-1

[PR] G. Pella b. T. Monteiro 3-6 7-5 6-2

J. Draper b. [Q] L. Riedi 6-1 6-1

A. Murray b. T. M. Etcheverry 6-7(5) 6-1 6-4

[LL] A. Popyrin b. [Q] Z. Zhang 6-4 5-7 6-1

[Q] J-L. Struff b. Q. Halys 1-6 6-3 6-3

[WC] J. Sock b. G. Barrere 6-4 6-2

P. Martinez b. M. Huesler 7-6(4) 3-6 6-4

B. Shelton b. F. Fognini 6-4 6-1

[Q] R. Hijikata b. M. Ymer 6-4 7-5

A. Molcan b. A. Ramos 6-3 6-2

M. Fucsovics b. J.J. Wolf 1-6 6-0 6-3

R. Gasquet b. [Q] B. Gojo 6-4 6-7(5) 6-2

A, Mannarino b. [WC] D. Thiem 4-6 6-4 7-6(5)

[PR] S. Wawrinka b. [Q] A. Vukic 6-4 1-6 6-1

M. McDonald b. F. Krajinovic 6-3 6-0