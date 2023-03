Alcaraz sta bene, Murray vince in due set, a Fritz il derby stelle e strisce

Si è completato il secondo turno, il primo per i “big”,virgolette necessarie, con tutto il rispetto per Griekspoor, Baez, Cerundolo ecc. La parte alta del tabellone è andata meglio di quella bassa, hanno perso solo in quattro, più Carreno Busta che nemmeno è sceso in campo contro Murray. Lo scozzese ne ha approfittato per vincere in due set, una volta tanto, e a questo punto non è impossibile vederlo contro Alcaraz nei quarti di finale. Una delle tre “sorprese” (altre virgolette, promettiamo che saranno le ultime) di giornata è infatti la vitttoria abbastanze netta di Jack Draper su Daniel Evans, alla quinta sconfitta consecutiva, roba da far invidia a Musetti.

Le altre due riguardano appunto Musetti, e ne parliamo altrove, e de Minaur, che avevamo lasciato col sombrero e il trofeo di Acapulco e ritroviamo capace di racimolare la miseria di sei game contro Fucsovics. Stessa sorte – e stessi game – per Borna Coric, superato dallo slovacco Molcan che adesso si giocherà un posto nei quarti proprio contro l’ungherese, in un match che sarebbe piaciuto vedere a Cecco Beppe.

Il resto è stato nella norma, più o meno. Wawrinka ha battuto Kecmanovic, Auger Aliassime ha faticato nel primo set contro Martinez, Alcaraz e Rune hanno liquidato agevolmente Kokkinakis e McDonald, il che vuol dire che stanno bene.

A Indian Wells erano in fibrillazione per il derby tra il detentore del titolo, Taylor Fritz, e il giovane Shelton. Partita che dovrebbe averli divertiti, perché Shelton è stato perfetto al servizio per nove game di fila. Al decimo però ha concesso palla break e sbagliato un agevole tocco sotto rete e nel terzo non è più riuscito a stare dietro a Fritz. L’esperienza conta qualcosa, evidentemente.

Secondo turno

[1] C. Alcaraz b. [Q] T. Kokkinakis 6-3 6-3

[31] T. Griekspoor b. [PR] G. Pella

J. Draper b. [24] D. Evans 6-4 6-2

A. Murray vs [LL] R. Albot 6-4 6-3

[9] H. Hurkacz b. [LL] A. Popyrin 6-3 6-3

[17] T. Paul b. [Q] J-L. Struff 6-3 6-3

[27] F. Cerundolo vs [WC] J. Sock 4-6 6-3 6-4

[8] F. Auger-Aliassime b. P. Martinez 7-6(5) 6-4

[4] T. Fritz b. B. Shelton 4-6 6-4 6-3

[30] S. Baez b. [Q] R. Hijikata 6-3 6-1

A. Molcan b. [18] B. Coric 6-3 6-3

M. Fucsovics b. [16] A. de Minaur 6-4 6-2

[11] J. Sinner b. R. Gasquet 6-3 7-6(2)

A. Mannarino b. [19] L. Musetti 6-4 6-4

[PR] S. Wawrinka b. [26] M. Kecmanovic 7-6(8) 6-4

[7] H. Rune b. M. McDonald 7-5 6-3