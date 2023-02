WTA Merida, Giorgi clamorosa: doppio 6-0 a Stephens, in semifinale c’è Siniakova. Fuori Cocciaretto

Prestazione incredibile per Camila Giorgi, che nei quarti di finale del WTA 250 di Merida in Messico ottiene la vittoria più netta della sua carriera nel circuito maggiore rifilando un doppio 6-0 a Sloane Stephens.

Meno di 50 minuti per spazzare via dal campo l’ex numero 3 del mondo e campionessa dello US Open 2018, oggi sì sbiadito ricordo di quella giocatrice ma che mai in carriera, a tutti i livelli, aveva perso senza ottenere nemmeno un game.

C’è anche poco da commentare, nel senso che è stata la classica partita dove a Giorgi è riuscito praticamente tutto. Il “wow” espresso da Camila stessa a bordo campo nell’intervista post partita dice praticamente tutto. Stephens ha vinto appena cinque punti in risposta, mentre col proprio servizio ha avuto soltanto tre chance di vincere un game: due nel primo turno di battuta del set d’apertura, una in quello del secondo. Per il resto, Giorgi ha fatto tutto bene nel gioco di spinta da fondo campo portandosi così avanti 4-2 nei confronti diretti contro la statunitense: curioso il fatto che in tre dei suoi successi, adesso, figurano dei set vinti per 6-0 in suo favore. Prima del 6-0 6-0 odierno aveva vinto per 6-3 6-0 in un ottavo di finale a Osaka nel 2019, e un 6-0 6-3 in un primo turno a Sydney nel 2018.

Nulla da fare invece per l’altra italiana in campo, Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in tre set contro Katerina Siniakova per 6-1 5-7 6-0. Proprio la ceca sarà ora la rivale di Giorgi in semifinale. Nella parte alta del tabellone, invece, fuori la testa di serie numero 1 Magda Linette che dopo essersela vista molto brutta già all’esordio contro Camila Osorio (2 match point salvati) è caduta contro la qualificata Rebecca Peterson, impostasi 6-4 6-2 come fatto al turno precedente contro Alycia Parks, numero 5 del tabellone. Peterson in semifinale affronterà Caty McNally, impostasi 6-4 6-3 contro l’altra qualificata Kimberly Birrell.