WTA Merida: Cocciaretto dilaga, bene Giorgi. Bronzetti sconfitta in rimonta

Non riesce il ‘filotto’ di vittorie all’Italia con le tre tenniste impegnate nella prima giornata del WTA 250 a Merida, ma il bilancio è comunque positivo.

Se Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi son riuscite a passare il turno, lo stesso non si può dire per Lucia Bronzetti che si è vista rimontare un set di vantaggio contro la wild-card statunitense Katie Volynets.

Nella prima edizione che si disputa nella penisola dello Yucatan di quello che era tradizionalmente l’appuntamento 250 di Guadalajara, ormai intenzionata a fare il salto di livello e dallo scorso anno divenuto un WTA 1000 dopo l’esperienza delle Finals 2021, è un’occasione per far punti visto come il focus delle big è ovviamente incentrato su Dubai, lì dove purtroppo come gruppo italiano non si è riuscito a far più di cinque game tra Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Bronzetti, dicevamo, è l’unica che non è riuscita a passare il primo turno sconfitta 4-6 6-2 6-1 da un’avversaria è ancora fuori dalle prime 100 ma è in una buona condizione soprattutto come fiducia perché già aveva fatto partita quasi alla pari contro Venus Williams ad Auckland ma soprattutto era riuscita a raggiungere il terzo turno all’Australian Open con anche la prima vittoria contro una top-10 (Veronika Kudermetova).

Per il resto, sono soprattutto note positive a cominciare da Elisabetta Cocciaretto. La numero 7 del tabellone infatti ha battuto 6-0 6-3 Viktorija Golubic senza mai lasciarle modo di entrare in partita dopo un primo set così netto, salendo fino al 5-2 e servizio prima di avere un tentennamento ininfluente comunque sull’esito finale visto il nuovo break pochi minuti dopo. Infine, Camila Giorgi ha vinto il braccio di ferro del primo set contro Mayar Sherif (testa di serie numero 6) e dal 4-4 ha dilagato chiudendo 6-4 6-2. La sua prossima avversaria sarà Nuria Parrizas Diaz che ha superato 6-4 6-7(2) 6-2 la qualificata ed ex top-20 Ana Konjuh.

Da segnalare che, al di fuori delle italiane, il tema dei tre set è stato predominante. Due partite sono finite oltre le tre ore, con Caty McNally che ha aperto la sessione diurna sul campo centrale battendo 7-6(3) 6-7(5) 6-1 Lin Zhu (numero 3 del seeding) in tre ore e 15 minuti mentre Xinyu Wang ha superato Alison Riske (numero 8) cancellando due match point e chiudendo 7-5 4-6 7-6(1) in tre ore e 23 minuti. Per coincidenza, Wang e McNally sono nello stesso quarto.