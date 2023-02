WTA Linz: Tauson ancora tabù per Giorgi, sfida Sakkari-Vekic ai quarti

Nel 2021, nel WTA 250 di Lione, Clara Tauson superò nei quarti di finale Camila Giorgi per vincere poi il primo titolo nel circuito maggiore della sua carriera.

Due anni più tardi, la danese si è ripetuta.

Parliamo sempre di superficie sul veloce indoor, questa volta però a Linz, in Austria. Allora Tauson veniva da un buon percorso nelle qualificazioni e stavolta era “soltanto” lucky loser, entrata nel main draw proprio all’ultimo, mercoledì, vincendo poi contro la numero 3 del seeding Irina Camelia Begu 6-1 6-2.

Oggi si è ripetuta contro l’azzurra, sconfitta 1-6 6-3 6-4. La marchigiana era addirittura avanti 6-1 2-0 prima del rientro della danese, a cui è bastato poco per a conti fatti entrare davvero nella partita, raccogliere molto di più col suo tennis aggressivo e beneficiando della fase negativa dell’azzurra che perdeva cinque game consecutivi. Sul 5-3, poi, la comoda chiusura che ha rimandato tutto al terzo set. Il livello del servizio di Camila era crollato, tanto che già dopo qualche crepa nel primo turno di battuta è andato sempre peggio: break nel secondo, nel terzo e nel quarto. Sul 3-3, in una fase di continui break e controbreak, Giorgi ha colpito male un rovescio incrociato e di rabbia ha scagliato la racchetta contro il cartellone pubblicitario. È ripartita e ha commesso doppio fallo.

Il terzo break subito nel parziale è stato quello decisivo, e non è bastata nemmeno la reazione sul 5-4 Tauson per girare le sorti della sfida. Clara sotto 15-30 trovava due ottimi punti partendo dal servizio, ma sul primo match point subiva la risposta dell’azzurra che replicava poi con due dritti vincenti sul secondo e sul terzo. Ha avuto anche la chance del controbreak ma l’ottimo dritto, stavolta dell’avversaria, ha riportato tutto sul 40-40. C’è voluto un grande scambio vinto in posizione difensiva da Tauson per prendersi il quarto match point, concretizzato da una prima esterna seguita da un dritto lungolinea ben piazzato.

Clara dunque è ai quarti di finale nella parte alta del tabellone, dove ci sarà anche la sfida tra Maria Sakkari e Donna Vekic, probabilmente i due volti più rappresentativi del torneo austriaco che torna in calendario dopo la pausa di un anno.