WTA Dubai, Swiatek: vittoria e semifinale già sua. Sabalenka naviga la piena Ostapenko. Fuori Bencic

Non fosse stato per un primo set ceduto per 6-2 contro Aljona Ostapenko, da parte di Aryna Sabalenka, avremmo raccontato una nuova giornata dove le prime due tenniste del seeding del WTA 1000 di Dubai semplicemente distruggevano ancora la concorrenza.

La campionessa dell’ultimo Australian Open ha fatto la figura della comparsa nel primo set contro l’ottima lettone dei primi 30 minuti, ma da quando è riuscita a trovare più risposte e l’avversaria è calata nel rendimento tutto è andato spegnendosi.

Per quanto riguarda Iga Swiatek, invece, il 6-1 6-0 ai danni di Liudmila Samsonova vale addirittura la semifinale visto che Karolina Pliskova (vittoriosa 7-5 6-7 6-2 contro Anhelina Kalinina) ha dato forfait per il loro match di quarti di finale per una forma di malessere.

Ieri la polacca si era imposta 6-1 6-1, oggi ha fatto ancora meglio con appena un game lasciato per strada a un’avversaria che era la copia sbiadita, in termini di pericolosità, rispetto quella vist a nella semifinale di Stoccarda dello scorso anno. C’era una Swiatek ancora una volta implacabile, con un dritto che era una spina nel fianco costante e un servizio capace di respingere le varie risposte potenti dell’italo russa, ma quel 6-1 6-0 appunto dice tanto di entrambe le questioni: questa numero 1 del mondo ora è molto centrata su tanti aspetti del suo gioco e di contro l’avversaria risultava troppo fragile per starle in scia nel punteggio.

Sabalenka ieri si era imposta 6-0 6-1 contro Lauren Davis, oggi tolto quel 2-6 del primo parziale dove obiettivamente sembrava una sparring partner di una Ostapenko scatenata, ha avuto la capacità di sfruttare il primo passaggio a vuoto della campionessa del Roland Garros nel secondo set e prendere il comando, scattando poi sull’1-1 nel terzo e cancellando una chance dell’immediato controbreak per dilagare 2-6 6-1 6-1. Se Swiatek domani godrà di una giornata di riposo, per lei ci sarà l’impegno contro la vincente del derby ceco tra Petra Kvitova e Barbora Krejcikova.

Dicevamo di Pliskova appunto, ritirata per un malessere dopo la sua vittoria odierna, ma in giornata c’è stato un altro ritiro (e mezzo): Elena Rybakina, che dai primi game del primo set contro Bianca Andreescu non sembrava essere al 100% ha dato forfait sia in singolare che in doppio per dolori alla parte bassa della schiena lasciando strada a Cori Gauff. L’altro non ritiro solo per aver deciso di chiudere la partita per onor di firma è invece quello di Victoria Azarenka che fin dal secondo game contro Madison Keys ha avvertito un fastidio nella zona del ginocchio sinistro e da lì ha cercato di fare come poteva, colpendo dritti di solo braccio, e perdendo 6-2 6-1. Sarà Keys l’avversaria proprio di Gauff nel derby tutto a stelle e strisce.

Gli USA, tra l’altro, avranno tra le migliori otto anche Jessica Pegula, per la quinta volta di fila ai quarti di finale di un WTA 1000, che oggi ha battuto ancora senza convincere a pieno la qualificata Ana Bogdan dopo le fatiche del primo match contro Viktorija Tomova. 6-4 6-3 il punteggio finale, ma ritmo abbastanza basso e molti errori da parte della numero 3 del seeding che, pur avanti di un doppio break nel secondo parziale, ha sempre perso la battuta chiudendo soltanto con l’ennesimo game in risposta vinto. Contro di lei ora la rientrante Karolina Muchova, che tornerà da lunedì nelle prime 100 del mondo dopo il 6-1 6-4 ai danni di Belinda Bencic, per un set e mezzo molto provata dalle tre ore e 30 minuti di ieri contro Marta Kostyuk.

Risultati ottavi di finale

[1] I. Swiatek b.[14] L. Samsonova 6-1 6-0

Ka. Pliskova b. A. Kalinina 7-5 6-7(7) 6-2

M. Keys b. [15] V. Azarenka 6-2 6-1

[5] C. Gauff b. [9] E. Rybakina walkover

[PR] K. Muchova b. [8] B. Bencic 6-1 6-4

[3] J. Pegula b. [Q] A. Bogdan 6-4 6-3

B. Krejcikova vs [12] P. Kvitova

[2] A. Sabalenka b. [13] A. Ostapenko 2-6 6-1 6-1

Risultati quarti di finale

[1] I. Swiatek b. Ka. Pliskova walkover