WTA Dubai: Swiatek passeggia, Bencic vince una nuova maratona

Cambia località, non la musica.

Almeno per ora, Iga Swiatek si mantiene sul passo spedito di Doha e dopo aver lasciato per strada appena cinque game in Qatar è arrivato un netto 6-1 6-1 contro Leylah Fernandez nel match d’esordio del WTA 1000 di Dubai nella settimana in cui difende i 900 punti ottenuti nel primo dei tre ‘1000’ consecutivi vinti un anno fa.

La polacca è tornata in campo dopo appena due giorni dalla trionfante finale di Doha e si è visto solo nei primi minuti qualche piccolo problema di adattamento a un campo un po’ più veloce. Da quanto fanno sapere gli organizzatori, è calata la velocità del terreno rispetto alle edizioni passate perché di recente si è provveduto a rifare il manto, che ha un po’ rallentato le condizioni. Oltretutto, c’era da registrare un cambio di palline che però fin qui ha dato soprattutto commenti positivi dalle giocatrici stesse sul fatto che c’è più controllo in questo momento.

La nota migliore in assoluto per Swiatek, al di là della solita solidità da fondo campo, è il servizio che è sembrato continuare a macinare chilometri di velocità e precisione come poche altre occasioni. Si è confermata inoltre la circostanza per cui servendo oltre il 60% di prime sia molto difficile che vada in affanno tanto che l’unico game perso nel primo set è stato soprattutto per demerito suo, sul 4-0 40-15, perdendo quattro punti consecutivi. La risposta però, è sempre presente e per la canadese è stato un incubo affrontare ogni turno di battuta.

Domani, contro Liudmila Samsonova, sarà probabilmente ben altra storia perché le caratteristiche dell’italo-russa sono ottime per crearle più di qualche grattacapo e ci vorrà una Swiatek quasi impeccabile. Contando poi che dopo le tre ore e 20 del primo turno contro Paula Badosa ha goduto di una giornata di semiriposo (ha comunque giocato, e vinto, in doppio mettendo tra l’altro fine alla carriera di Sania Mirza) a causa del forfait di Qinwen Zheng per problemi agli addominali.

Terza maratona nelle ultime quattro partite per Belinda Bencic, che dopo le quasi tre ore della finale di Abu Dhabi e del secondo turno di Doha è rimasta in campo tre ore e 27 minuti contro Marta Kostyuk, che già ad Abu Dhabi le aveva dato abbastanza filo da torcere e oggi è riuscita a strapparle il primo set rientrando proprio all’ultimo momento da un break di ritardo e spuntandola per 9-7. Da lì in avanti, hanno proseguito alla pari fino a quando, sul 5-4 e servizio nel terzo set, Bencic ha cancellato le ultime 3 chance del controbreak per chiudere 6-7(7) 7-6(4) 6-4 per affrontare domani Karolina Muchova.

Risultati

[1] I. Swiatek b. L. Fernandez 6-1 6-1

[14] L. Samsonova b. Q. Zheng walkover

A. Kalinina b. [Q] D. Yastremska 5-7 6-2 6-2

Ka. Pliskova b. [6] M. Sakkari 6-1 6-2

M. Keys b. [4] C. Garcia 7-5 6-4

[15] V. Azarenka b. A. Anisimova 4-6 6-4 7-6(5)

[9] E. Rybakina vs M. Bouzkova

A. Sasnovich vs [5] C. Gauff

[8] B. Bencic b. [WC] M. Kostyuk 6-7(7) 7-6(4) 6-4

K. Muchova b. S. Cirstea 6-4 7-6(4)

[Q] A. Bogdan b. S. Rogers 7-5 6-3

[3] J. Pegula b. [Q] V. Tomova 6-2 5-7 6-1

B. Krejcikova b. [7] D. Kasatkina 6-4 3-6 7-5

[12] P. Kvitova b. Y. Putintseva 6-4 6-4

[13] A. Ostapenko b. [WC] L. Fruhvirtova 6-2 6-0

[2] A. Sabalenka b. [LL] L. Davis 6-1 6-1