WTA Dubai: Sabalenka senza freni, Pegula a passo alternato. Azarenka si salva, Pliskova travolge Sakkari

È tornata in campo Aryna Sabalenka, grande attesa nel WTA 1000 di Dubai dopo il trionfo all’ultimo Australian Open, e il rientro è stato come meglio non poteva essere.

La bielorussa è agli ottavi con una partita dominata in uno scenario dove la sua avversaria. Lauren Davis, non poteva far nulla trovandosi senza armi dai primi punti: troppo simile l’idea di voler esprimere un tennis aggressivo ma al di là della rete la statunitense aveva un’avversaria che sostanzialmente fa tutto mille volte più efficace.

Davis, in tabellone come lucky loser e vincitrice ieri 6-4 4-6 6-3 contro Jil Teichmann, ha avuto problemi fin dall’inizio a gestire la spinta e la profondità di Sabalenka che non aveva mai il minimo problema nel “saltar sopra” la palla avversaria e imporsi. Così è nato un 6-0 6-1 dove già al terzo game dell’incontro era chiaro che per Lauren già vincere un game sarebbe stata una mezza impresa. Altro pianeta, soprattutto mentalmente, la Sabalenka di questo periodo facilitata dalla sfida che non proponeva nessun patema per lei già sulla carta, ma che sembra in grado di persistere sui livelli del suo gennaio da sogno dove ha totalizzato 11 vittorie consecutive e ha messo una bella impronta sull’annata e sul desiderio di raggiungere la vetta della classifica WTA. Negli ottavi affronterà Aljona Ostapenko, campionessa in carica del torneo avendo vinto l’anno scorso il WTA 500. La lettone si è imposta con un netto 6-2 6-0 contro la wild-card Linda Fruhvirtova.

Qualche affanno di troppo per Jessica Pegula, che dopo la finale di singolare persa a Doha è ripartita qui a Dubai con un set perso malamente contro la qualificata Viktorija Tomova e comunque non cancellato dal 6-2 5-7 6-1 conclusivo. Il calo nel livello e nelle energie nel secondo parziale ha fatto sì che la bulgara saltasse addirittura sul 5-1, venisse raggiunta con diversi set point cancellati e finisse comunque per prendersi un set. Non ha influito nel risultato finale, ma dopo le tante partite già giocate tra singolare e doppio la scorsa settimana (finale persa in singolare, vinta in doppio) e di nuovo qui presente in entrambi i tabelloni assieme a Cori Gauff, comincia ad avere diverse partite finite al set decisivo nelle gambe: non l’ideale per una settimana che da qui a sabato la vedrà in caso in campo tutti i giorni.

Si salva, in qualche modo, Victoria Azarenka. La bielorussa è già alla terza grande “escape” della stagione dopo quella ad Adelaide al primo turno contro Anhelina Kalinina e poi agli ottavi di finale dell’Australian Open contro Lin Zhu. Oggi l’avversaria era Amanda Anisimova, chiamata a riscattare un inizio di stagione molto sotto tono. La statunitense si era imposta nel primo set, è stata avanti 2-0 nel secondo, per tre volte con un break di vantaggio nel terzo fino al 5-3, a due punti dal match sul 5-4 40-40 e poi nel tie-break rientrando da 2-5 a 5-5. E crollando sistematicamente. Alla fine, il “capolavoro” è arrivato con la brutta risposta sulla seconda palla di Azarenka servita sul suo dritto e poi, al primo match point fronteggiato, dal nuovo dritto messo sotto al nastro col campo spalancato perché l’avversaria aveva scelto l’altra direzione. Alla fine si è lasciata cadere a terra, disperata, andandosene senza nemmeno stringere la mano alla giudice di sedia Cecilia Alberti mentre la sua avversaria tirava un enorme sospiro di sollievo.

Parlando di teste di serie tra le prime 8, fuori subito sia Maria Sakkari, Caroline Garcia e Daria Kasatkina. La greca è stata spazzata via dal campo raccogliendo appena tre game contro Karolina Pliskova (6-1 6-2). La francese ha perso in due set tirati contro Madison Keys (7-5 6-4 per la statunitense) e la russa ha sprecato quattro match point contro Barbora Krejcikova perdendo 6-4 3-6 7-5. La ceca agli ottavi affronterà la connazionale Petra Kvitova, che ha superato con un doppio 6-4 Yulia Putintseva.

Risultati

[1] I. Swiatek vs L. Fernandez

[14] L. Samsonova b. Q. Zheng walkover

A. Kalinina b. [Q] D. Yastremska 5-7 6-2 6-2

Ka. Pliskova b. [6] M. Sakkari 6-1 6-2

M. Keys b. [4] C. Garcia 7-5 6-4

[15] V. Azarenka b. A. Anisimova 4-6 6-4 7-6(5)

[9] E. Rybakina vs M. Bouzkova

A. Sasnovich vs [5] C. Gauff

[8] B. Bencic vs [WC] M. Kostyuk

K. Muchova b. S. Cirstea 6-4 7-6(4)

S. Rogers vs [Q] A. Bogdan

[3] J. Pegula b. [Q] V. Tomova 6-2 5-7 6-1

B. Krejcikova b. [7] D. Kasatkina 6-4 3-6 7-5

[12] P. Kvitova b. Y. Putintseva 6-4 6-4

[13] A. Ostapenko vs [WC] L. Fruhvirtova

[2] A. Sabalenka b. [LL] L. Davis