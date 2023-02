WTA Dubai: Keys e Kvitova lasciano le briciole a Paolini e Trevisan

È già sparita quella macchia di azzurro che c’era nel WTA 1000 di Dubai dove, oltre a Martina Trevisan, si era aggiunta nella seconda parte di sabato anche Jasmine Paolini.

Entrambi i primi turni erano sulla carta proibitivi, con le toscane opposte a Petra Kvitova (Trevisan) e Madison Keys (Paolini). Certo è che sono due sconfitte molto nette e pesanti.

Nella giornata inaugurale del torneo, nei primi due match programmati sul campo centrale, hanno rimediato appena cinque game in due. Ha aperto Paolini, sconfitta con un doppio 6-1 contro Keys, ha proseguito Trevisan, battuta 6-2 6-1 contro Kvitova.

Poco da dire in entrambe le circostanze, con una netta superiorità mostrata dalle giocatrici favorite dalla vigilia e che hanno ben imposto il loro gioco, con anche errori e qualche break subito (due la ceca, uno la statunitense) ma di fatto controllando praticamente sempre il gioco. Madison ora affronterà la numero 4 del seeding Caroline Garcia.

Per quanto riguarda le altre partite, vittoria in rimonta per la finalista del 2021 Barbora Krejcikova che era indietro 2-4 e 0-30 contro Irina Camelia Begu prima di riprendersi e concludere 6-4 6-2 e sarà la prossima avversaria di Daria Kasatkina, numero 7 del seeding. Netto 6-3 6-1 per Zheng Qinwen nel derby cinese contro Zhang Shuai e altrettanto netto 6-1 6-1 per Marie Bouzkova contro la wild-card Sofia Kenin.