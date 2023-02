WTA Dubai: impresa Krejcikova, si ferma la corsa di Sabalenka. Pegula e Gauff in semifinale

Si ferma a 13 la striscia di vittorie consecutive di Aryna Sabalenka in questo inizio di 2023, battuta per la prima volta nei quarti di finale del WTA 1000 di Dubai.

A compiere l’impresa, soprattutto perché dopo 10 game era indietro 0-6 1-3, è Barbora Krejcikova. L’ex numero 2 del mondo, intenzionata più che mai a riprendere posizioni nobili della classifica di singolare dopo i tanti problemi del 2022, ha ribaltato la partita in maniera spettacolare.

0-6 7-6(2) 6-1 il punteggio che ha premiato la ceca, sovrastata fisicamente e nel ritmo indemoniato della bielorussa per i primi 40 minuti e capace di non mollare, arrivare a mettere qualche pensiero in una avversaria che fin lì aveva il pilota automatico e portare la sfida fino al tie-break. Nei momenti cruciali di questo nuovo copione, al di là dei suoi colpi perfetti a spazzolare le righe, si è rivista la Sabalenka che andava abbastanza in affanno nella tenuta del campo. Una giocatrice in difficoltà oggi nel chiudere la pratica e senza più alcuna chance trovata da quell’aggancio sul 3-3.

In questo nuovo scenario, per una Krejcikova nemmeno malvagia nelle prime fasi di gara, è stato forse facile ritrovare i colpi. Il primo set di fatto si era deciso nei primi 10 minuti, quando Sabalenka tremava un po’ nel primo game al servizio ma sfondava col dritto cancellando la chance di 1-1 per prendersi poi il break, allungare sul 3-0 e impostare subito la sua enorme fiducia. Nel momento in cui questa è venuta a meno, aumentando gli errori e perdendo brillantezza, si è trovata con l’avversaria che riusciva quasi sempre a mandarla in affanno. O quantomeno a non farla giocare. Nel tie-break, poi, il dominio è stato totale dall’inizio e nel terzo set, con lei molto “in palla” e una Sabalenka sempre più affannosa, si è materializzato il primo break in favore di Krejcikova sul 2-1, dilagando poi fino alla conclusione abbastanza a sorpresa.

Barbora affronterà in semifinale Jessica Pegula, che non è nemmeno scesa in campo per il forfait di Karolina Muchova, di nuovo alle prese con problemi agli addominali che, a distanza ravvicinata, la colpiscono ormai con costanza dall’Australian Open 2021.

L’altra semifinale vedrà Iga Swiatek, anche lei approfittando di un walkover di una ceca (Karolina Pliskova) nel sesto confronto in carriera contro Cori Gauff, impostasi 6-2 7-5 contro Madison Keys. 5-0 i precedenti in favore della numero 1 del mondo, tra cui la finale del Roland Garros 2022.

Risultati

[1] I. Swiatek b. Ka. Pliskova walkover

[5] C. Gauff b. M. Keys 6-2 7-5

[3] J. Pegula b. K. Muchova walkover

B. Krejcikova b. [2] A. Sabalenka 0-6 7-6(2) 6-1