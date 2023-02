WTA Dubai: Azarenka vince e sfiderà Anisimova, Sakkari per Pliskova. Sabalenka esordirà contro Davis

Giornata di passaggio quella conclusasi al WTA 1000 di Dubai con tutte le prime otto teste di serie che, dopo aver beneificato del bye all’esordio, da domani saranno tutte in campo per cominciare la scalata alla finale di sabato.

Col tabellone allineatosi al secondo turno, alcuni incontri sono già di buon interesse tra cui sembra spiccare quello tra Victoria Azarenka e Amanda Anisimova, che ancora deve far partire il suo 2023 in termini di prestazioni, o il match tra Maria Sakkari e Karolina Pliskova.

La bielorussa ha battuto 6-3 7-5 Anastasia Pavlyuchenkova, con la russa apparsa abbastanza in ripresa nella condizione dopo essere stata lontana dai campi per circa un anno ma che ha pagato nel primo set le varie occasioni di break non sfruttate nei primi due game di risposta mentre nel secondo, pur rientrando con un controbreak sul 4-5, si è arresa nella volata finale. La ceca invece ha battuto 6-3 6-4 la connazionale Marketa Vondrousova, rimontando un break di ritardo nel primo parziale e cancellando anche tre chance del controbreak nel secondo proprio al momento di servire per chiudere la partita.

Dopo aver scoperto ieri la prima avversaria di Iga Swiatek (Leylah Fernandez, nel match che aprirà la sessione serale di martedì, dalle 16 in Italia), oggi è stata la volta di terrà a battesimo Aryna Sabalenka come neo-campionessa Slam. Si tratta di Lauren Davis, entrata come lucky loser dopo il forfait di Anastasia Potapova e capace di battere Jil Teichmann 6-4 4-6 6-3.

Buona la prima per la campionessa del 2022 (quando il torneo era un WTA 500) Aljona Ostapenko, impostasi 6-1 6-4 contro la qualificata Katarina Zavatska mentre sono già eliminate le teste di serie 10 e 11: Veronika Kudermetova, reduce dalla semifinale a Doha, è stata sconfitta 6-3 5-7 7-5 contro Anhelina Kalinina (quarto di tabellone di Swiatek); Beatriz Haddad Maia (quarto di tabellone di Pegula) è stata superata in rimonta contro Sorana Cirstea, mancando due match point consecutivi nel secondo parziale, con la rumena impostasi 4-6 7-6(7) 7-5 in tre ore e 30 minuti di lotta.

Risultati primo turno (avversarie al secondo)

L. Fernandez b. [Q] J. Grabher 6-4 7-5 (R2 vs [1] I. Swiatek)

Q. Zheng b. S. Zhang 6-3 6-1

[14] L. Samsonova b. P. Badosa 6-7(3) 7-6(5) 6-4

A. Kalinina b. [10] V. Kudermetova 6-3 5-7 7-5

[Q] D. Yastremska b. A. Cornet 6-2 6-3

Ka. Pliskova b. [PR] M. Vondrousova 6-3 6-4 (R2 vs [6] M. Sakkari)

M. Keys b. [Q] J. Paolini 6-1 6-1 (R2 vs [4] C. Garcia)

A. Anisimova b. [WC] V. Zvonareva 6-3 6-2

[15] V. Azarenka b. A. Pavlyuchenkova 6-3 7-5

[9] E. Rybakina b. B. Andreescu 6-3 6-4

M. Bouzkova b. [WC] S. Kenin 6-1 6-1

A. Sasnovich b. [Q] R. Masarova 2-6 6-4 6-4 (R2 vs [5] C. Gauff)

[WC] M. Kostyuk b. [WC] I. Oz 4-6 6-4 6-2 8R2 vs [8] B. Bencic)

[PR] K. Muchova b. B. Pera 6-1 6-4

S. Cirstea b. [11] B. Haddad Maia 4-6 7-6(7) 7-5

S. Rogers b. [LL] C. Liu 6-4 6-4

[Q] A. Bogdan b. [Q] L. Siegemund 7-5 6-3

[Q] V. Tomova b. K. Kanepi 6-3 6-1 (R2 vs [3] J Pegula)

B. Krejcikova b. I. C. Begu 6-4 6-2 (R2 vs [7] D. Kasatkina)

Y. Putintseva b. P. Martic 6-4 0-6 6-2

[12] P. Kvitova b. M. Trevisan 6-1 6-2

[13] A. Ostapenko b. [Q] K. Zavatska 6-1 6-4

[WC] L. Fruhvirtova b. D. Collins 6-3 6-4

[LL] L. Davis b. J. Teichmann 6-4 4-6 6-3 (R2 vs [2] A. Sabalenka)