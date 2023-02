WTA Doha: Pegula in semifinale, Swiatek approfitta del ritiro di Bencic. Sakkari batte Garcia

Jessica Pegula è l’unica giocatrice oggi a Doha con una vittoria abbastanza agevole nelle tre partite di quarti di finale del WTA 500 locale.

La numero 2 del seeding, numero 4 del mondo, si è imposta con un buon 6-3 6-2 ai danni di Beatriz Haddad Maia, cancellando i patemi degli ottavi contro Aljona Ostapenko e dilagando dopo il break ottenuto nel 3-2 del primo set.

Prova quasi perfetta della statunitense, che domani nella seconda semifinale di giornata affronterà Maria Sakkari, la quale invece ha avuto bisogno del tie-break del terzo set per avere la meglio su Caroline Garcia. La francese, che già ieri aveva impiegato tre ore per superare Karolina Muchova, si è dovuta arrendere al fotofinish oggi dopo altre due ore e 45 minuti venendo sconfitta soltanto 6-2 6-7(5) 7-6(5).

L’altra semifinale, la prima in programma venerdì (alle 13:30 in Italia), vedrà Iga Swiatek di fronte a Veronika Kudermetova. La polacca, attesa oggi dal big match contro Belinda Bencic, ha visto la svizzera tirarsi fuori già nella tarda serata di ieri dopo le grandi fatiche degli ultimi giorni e ha goduto dunque di una giornata di riposo. Affronterà ora la russa, contro cui è avanti 2-0 nei confronti diretti (ma non si affrontano da Indian Wells 2021, disputato a ottobre), dopo che la numero 8 del seeding ha superato una fallosa Cori Gauff per 6-2 3-6 6-1. Troppo alte le difficoltà per la numero 4 del seeding in una giornata con un vento sostenuto a gestire ogni palla che arrivava sul suo dritto, riuscendo a portare la sfida al terzo per una buona reazione una volta sotto di un break anche nel secondo parziale, ma alla fine Kudermetova è riuscita a riprendersi e scattare immediatamente avanti 5-0 nella frazione decisiva.

Risultati

[1] I. Swiatek b. [6] B. Bencic ritiro

[8] V. Kudermetova b. [4] C. Gauff 6-2 3-6 6-1

[5] M. Sakkari b. [3] C. Garcia 6-2 6-7(5) 7-6(5)

[2] J. Pegula b. B. Haddad Maia 6-3 6-2