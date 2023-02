WTA Doha: Bencic continua a vincere, bene Kvitova e Sakkari. Sarà Collins l’avversaria di Swiatek

Non c’è pausa per Belinda Bencic, che è subito tornata in campo dopo aver conquistato domenica il secondo titolo del suo 2023.

La svizzera ha aperto la sua campagna nel WTA 500 di Doha con un comodo 6-0 6-1 ai danni della qualificata Viktorija Tomova per sfidare al secondo turno Victoria Azarenka.

Siamo nel primo quarto del tabellone, quello occupato anche dalla numero 1 del mondo Iga Swiatek che domani farà il suo esordio nella prima partita dall’ottavo di finale dell’Australian Open e sarà contro un’avversaria potenzialmente dura, di certo indecifrabile. Danielle Collins avrebbe le armi per spazzarla via, giocando molto sull’1-2 rapido in risposta, ma la finalista dell’Australian Open 2022 ha raccolto pochissimo al di là di un ottavo allo US Open ed è scivolata ora ai margini della top-40.

In Qatar la statunitense ha cominciato con un complicato 6-4 7-6(6) contro la qualificata Elise Mertens, facendosi rimontare da 4-2 nel primo set e salvando la chance di 5-4 e servizio per la belga, poi mancando la chiusura sul 5-3 e servizio nel secondo e rischiando fino alla fine un approdo al terzo set.

La giornata pessima delle qualificate è continuata con la netta e pesante sconfitta di Karolina Pliskova, che ha rimediato appena tre game contro Ekaterina Alexandrova (6-1 6-2) e quella di Rebecca Marino (7-6 6-2 subito contro Daria Kasatkina), mentre sono quattro quelli vinti da Liudmila Samsonova in una brutta battuta d’arresto contro Sofia Kenin (6-3 6-1 segnato anche dalle poche energie della russa lungo tutto l’arco della partita). Successo importante invece per l’altra ceca, Petra Kvitova, che ha battuto 7-5 6-2 Shuai Zhang e al secondo turno affronterà Cori Gauff.

Avanti in tre set Maria Sakkari, che ha regolato Qinwen Zheng in uno dei primi turni più incerti di giornata per 6-2 3-6 6-3, mentre Paula Badosa ha perso contro Beatriz Haddad Maia 7-6(6) 6-3. Vittoria infine per Aljona Ostapenko, 7-5 6-2 contro Madison Keys, per affrontare al secondo turno Jessica Pegula, numero 2 del seeding.

Risultati odierni

D. Collins b. [Q] E. Mertens 6-4 7-6(6)

[7] B. Bencic b. [Q] V. Tomova 6-0 6-1

P. Kvitova b. S. Zhang 7-5 6-2

[WC] S. Kenin b. L. Samsonova 6-3 6-1

[5] M. Sakkari b. [SE] Q. Zheng 6-2 3-6 6-3

E. Alexandrova b. [Q] Ka. Pliskova 6-1 6-2

[8] D. Kasatkina b. [Q] R. Marino 7-6(6) 6-2

B. Haddad Maia b. P. Badosa 7-6(6) 6-3

A. Ostapenko b. M. Keys 7-5 6-2