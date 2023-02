WTA Abu Dhabi: Rybakina torna con un successo, anche Kasatkina e Samsonova ai quarti

Elena Rybakina, reduce dalla finale agli ultimi Australian Open, è tornata in campo con successo nel WTA 500 di Abu Dhabi.

Forte della testa di serie numero 3 del seeding, la kazaka è entrata in scena nell’emirato già al secondo turno in una delle rare occasioni in carriera dove ha potuto beneficiare di un bye all’esordio, e ha chiuso la giornata con un convincente 6-4 6-2 ai danni di Karolina Pliskova.

Molto si è deciso, come prevedibile, dal rendimento della prima di servizio. Rybakina nel primo set è stata quasi perfetta, lasciando per strada solo cinque punti con quel fondamentale e vincendo circa il 50% di quelli sulla seconda, lì dove la ceca è sprofondata a un misero 13% (1 su 8). Il break che ha deciso la frazione è arrivato proprio nel turno di battuta d’esordio della ex numero 1 del mondo, poi due palle del controbreak salvate dalla kazaka e rientro dallo 0-30 sul 5-4 per la chiusura al primo set point. Nel secondo parziale invece ha dilagato, scappando subito sul 5-1 per chiudere comodamente col servizio nel settimo gioco.

Buon esordio anche della numero 1 del seeding Daria Kasatkina, che malgrado il punteggio molto altalenante ha avuto la meglio contro Jil Teichmann per 1-6 6-0 6-2. Nei quarti troverà Zheng Qinwen, che ieri ha sconfitto Aljona Ostapenko. L’altro quarto di finale nella parte alta vedrà di fronte Veronika Kudermetova e Liudmila Samsonova, che oggi ha battuto Barbora Krejcikova 7-5 7-6(6). Come testa di serie numero 2, invece, Belinda Bencic attende ai quarti Shelby Rogers, che da qualificata ha approfittato negli ottavi del nuovo ritiro di Anett Kontaveit, già cancellatasi pure dal WTA 500 di Doha e dal WTA 1000 di Dubai, e uscendo quindi dalla top-50 lei che era testa di serie numero 2 all’ultimo US Open.