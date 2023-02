WTA Abu Dhabi: Bencic, secondo titolo nel 2023. Belinda salva 3 match point e batte Samsonova

Ormai sembra chiaro: tra Belinda Bencic e Liudmila Samsonova non ci sono partite banali.

Prima di oggi le due si erano affrontate tre volte, tutte nel 2021, e aveva sempre vinto quest ultima tra la finale del WTA 500 di Berlino e la finale di Billie Jean King Cup che diede il 2-0 decisivo alla nazionale russa, con in mezzo il quarto di finale del WTA 250 di Lussemburgo.

Stavolta, ancora una finale, ancora al terzo set come in Germania, ma è Bencic a prevalere in un durissimo 1-6 7-6(8) 6-4 per il secondo trionfo del suo 2023 dopo quello ad Adelaide nella settimana che precedeva l’Australian Open. Un boost molto importante per la sua classifica e il morale proprio a inizio stagione: non aveva mai avuto una partenza così dove le uniche sconfitte sono arrivate contro Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, numero 1 e numero 2 del mondo. Per il resto solo vittorie, come la rimonta odierna dopo un brutto primo set e i patemi di un secondo divenuto molto teso dal 4-1 in suo favore.

Per prevalere, la giocatrice classe 1997 ha dovuto pure cancellare tre match point nel secondo parziale prima di imporsi nel testa a testa del set successivo fatto di break e controbreak, a sottolineare ancor di più quanto tra tensione e stanchezza non sia stata una volata brillante ma a emergere è stata probabilmente l’esperienza della svizzera che ormai a questi livelli può imporsi con discreta continuità. Servirà, se ci saranno (come sembra) propositi di alta classifica, fare passi ulteriori nei grandi tornei. Al momento è ancora iscritta al WTA 500 di Doha che inizia domani, ma potrebbe decidere di cancellarsi e preservare energie per il WTA 1000 di Dubai al via il prossimo weekend. Pensando anche che siamo a tre settimane soltanto dall’accoppiata Indian Wells/Miami. L’inizio di stagione è stato ottimo, ora serve continuare.

Risultati WTA 500 Abu Dhabi, prima edizione

Finale

[2] B. Bencic b. [8] L. Samsonova 1-6 7-6(8) 6-4

Semifinali

[8] L. Samsonova b. Q. Zheng 6-4 1-6 6-4

[2] B. Bencic b. [6] B. Haddad Maia 6-2 6-3

Quarti di finale

Q. Zheng b. [1] D. Kasatkina 6-1 6-2

[8] L. Samsonova b. [4] V. Kudermetova 6-3 6-3

[6] B. Haddad Maia b. [3] E. Rybakina 4-6 6-3 6-2

[2] B. Bencic b. S. Rogers 7-6(3) 6-2